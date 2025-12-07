Aumentan empleos temporales en Ciudad Victoria por temporada navideña

El aumento de oportunidades no se limita al comercio. La industria restaurantera también eleva su actividad durante todo diciembre

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La temporada navideña representa uno de los periodos de mayor impulso para la economía local, y este 2025 no es la excepción.

En el sector comercio de Ciudad Victoria se proyecta la apertura de entre 2 mil y 3 mil empleos temporales durante diciembre, una cifra que ayuda a dinamizar la actividad económica a pesar de que estas plazas no se mantienen de forma permanente.

Federico González Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), informó que este crecimiento deriva del flujo económico generado por el pago de aguinaldos y otras prestaciones de fin de año. Gracias a ello, las operaciones comerciales registran un incremento de hasta 25% en comparación con otros meses del año.

El dirigente detalló que la mayor parte de las vacantes se concentra en jóvenes que concluyen sus estudios y deciden incorporarse de inmediato al sector comercio.

Esta fuerza laboral refuerza la atención en tiendas, supermercados y negocios familiares que requieren aumentar su capacidad para atender la alta demanda de clientes.

González Sánchez destacó que este fenómeno beneficia tanto a los empleadores como a quienes buscan una primera oportunidad laboral, ya que diciembre permite adquirir experiencia, generar ingresos y, en algunos casos, asegurar una contratación futura.

El aumento de oportunidades no se limita al comercio. La industria restaurantera también eleva su actividad durante todo diciembre, lo que obliga a contratar personal adicional para cubrir la elevada afluencia de comensales y eventos propios de la temporada.

De acuerdo con la Canaco, este dinamismo económico refleja la confianza de los consumidores y el fortalecimiento del mercado local, factores que se convierten en un respiro para cientos de familias y para los negocios que dependen de este periodo para cerrar el año con números positivos.

Por. Raúl López García