Carro se sube a camellón y choca con base de poste

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Contra la base de un poste que fue retirado hace tiempo, se estrelló un vehículo particular, frente al Hospital del IMSS en Madero.
El coche quedó dañado y ya no pudo seguir su camino.
El hecho vial se suscitó la madrugada del domingo, en el bulevar Adolfo López Mateos.
El coche Volkswagen en color gris transitaba de sur a norte aparentemente a gran velocidad.
A la altura del nosocomio y de conocido restaurante, el automovilista perdió el control del volante para después treparse al camellón donde se impactó contra la base de concreto de un poste removido en su momento.
Eso impidió que el vehículo continuara su marcha.
El conductor no resultó lesionado pese a lo aparatoso del accidente.
Personal de Tránsito Madero arribó al lugar para intervenir.
Por. Benigno Solís/La Razón