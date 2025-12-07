Central de Autobuses de Victoria espera alto repunte de viajeros en diciembre

La central proyecta una temporada con intensa actividad y enfoca sus esfuerzos en mantener traslados eficientes ante el incremento de visitantes

VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Central de Autobuses de Victoria anticipa un fuerte repunte en la afluencia de pasajeros durante las próximas semanas, impulsado por el inicio del periodo vacacional de diciembre. Aun con las remodelaciones en marcha, el servicio se mantiene estable y sin interrupciones.

José Refugio Calderón Vergara, gerente general, informó que el personal opera en áreas habilitadas de manera provisional mientras avanzan las obras.

“Estamos trabajando al 50 por ciento en la zona que no será remodelada, de forma provisional, pero así vamos a operar”, expuso.

Actualmente se registran alrededor de 200 corridas diarias entre salidas y llegadas, cifra que podría incrementarse a partir del 12 de diciembre y con mayor intensidad después del día 15. El aumento rondaría el 10 por ciento, dependiendo de la economía de los usuarios y del periodo vacacional escolar.

Los destinos más solicitados son los que conectan con Nuevo León, debido a su cercanía. También destacan rutas hacia el Bajío, el centro del país y puntos turísticos como Acapulco.

“Desde luego, tenemos servicios a toda la República… el Bajío, el centro de nuestro país, incluso hasta Acapulco llegamos”, señaló.

La central proyecta una temporada con intensa actividad y enfoca sus esfuerzos en mantener traslados eficientes ante el incremento de visitantes previsto para estas fiestas decembrinas.

Por. Raúl López García