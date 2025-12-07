Crece 10% la demanda en el Hospital “Carlos Canseco”; recursos no alcanzan

Aún así personal de salud realiza su mejor esfuerzo para atender a usuarios

TAMPICO, TAM.- En los últimos cinco años, la demanda de atención médica en el Hospital de Especialidades Médicas IMSS Bienestar «Carlos Canseco» de Tampico aumentó aproximadamente 10%, situación por la que el presupuesto resulta insuficiente; expresó el director del nosocomio, Joaquín Juárez Durán, quien reconoció que los recursos no alcanzan para cubrir las necesidades de pacientes del sur de Tamaulipas y de la región huasteca.

“Nunca va a ser suficiente lo que se dé a un hospital porque la demanda ha aumentado… en los últimos cinco años un 10%. El hospital recorren diariamente alrededor de 500 personas que van a diferentes servicios”

Juárez Durán dijo que el personal y las autoridades han logrado sacar adelante las operaciones cotidianas.

Juárez Durán señaló que gracias al apoyo del programa federal “Camiones de la Salud”, se ha reducido el rezago de insumos, incluidos los medicamentos para pacientes oncológicos.

“Afortunadamente ya contamos con más insumos… nos da mayor tranquilidad, pero aun así las necesidades no dejan de pararse”

El director admitió que el hospital requiere renovaciones urgentes en su equipamiento.

Explicó que varios dispositivos operan las 24 horas y ya muestran desgaste, como un arco en C con casi nueve años de uso y un ultrasonido que necesita ser sustituido.

Para solventar las fallas, personal biomédico ha permitido mantener y reparar algunos equipos, pero no es suficiente.

Finalmente, informó que hace cinco meses fueron corregidas las fallas en la red hidrosanitaria que afectaban distintas áreas del hospital.

