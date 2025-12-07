Detienen en EU a Mauricio Quintanilla, propietario de Transportes Unidos Mexicanos

El empresario, vinculado a la empresa Transportes Unidos Mexicanos, fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses debido a que su visa estaba vencida

ESTADOS UNIDOS.- Mauricio Quintanilla, empresario vinculado a la empresa Transportes Unidos Mexicanos, una de las más importantes del país, fue detenido por autoridades migratorias en California, debido a que su visa se encontraba vencida.

De acuerdo con información oficial, Quintanilla habría sido retenido por autoridades migratorias de Estados Unidos con un problema con su visado, por lo que fue trasladado al Centro Migratorio de San Bernardino, California.

Hasta el momento se desconoce la situación jurídica del empresario, quien se encontraba fuera del país desde hace varios años, y cuya residencia se localizaba entre las ciudades de Miami, Las Vegas y Los Ángeles.

Se sabe que su detención habría sido realizada durante la semana pasada, pero las autoridades norteamericanas han mantenido la secrecía para que las investigaciones en torno suyo sigan su curso.

¿Quién es Mauricio Manfred Quintanilla?

Máximo accionista de Grupo Transportes Unidos Mexicanos, Mauricio Manfred Quintanilla es un empresario mexicano, quien ha sido señalado por distintos litigios aún vigentes en territorio nacional.

De hecho, según los registros oficiales, contaría con seis órdenes de aprehensión vigentes en México, por lo que su captura en los Estados Unidos podría abrir la puerta a una posible extradición.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.