FOTOS: Así luce actualmente la casa de ‘Mi pobre angelito’ tras ser remodelada

La icónica casa de "Mi pobre angelito" ha sido completamente transformada de hogar noventero a mansión minimalista de lujo.

MÉXICO.- Pocas películas navideñas han dejado una huella tan profunda como “Mi pobre angelito”, el clásico de 1990 que convirtió a Macaulay Culkin en la estrella de la temporada, y es que, a más de tres décadas de su estreno, la cinta sigue atrapando a nuevas generaciones con sus ingeniosas trampas y gracias a la inolvidable interpretación de Culkin como el astuto Kevin McCallister.

Y en el centro de esta comedia navideña se encuentra uno de sus personajes más memorables, la icónica y enorme casa suburbana donde Kevin convierte un tranquilo hogar familiar en una fortaleza para enfrentar a dos ladrones que buscan saquearla.

Lo que muchos fans aún celebran es que la casa es totalmente real y se encuentra en el número 671 de Lincoln Ave, en Winnetka, Illinois, un suburbio a unos 40 minutos de Chicago, pero la propiedad está cerrada al público desde hace años.

Construida en 1921, la vivienda tiene cinco dormitorios, seis baños y un garaje para tres autos sin embargo, actualmente por dentro luce muy distinta a la versión que vimos en pantalla.

Del encanto noventero a una mansión minimalista

La casa ha pasado por una metamorfosis notable, tras dos décadas habitada por la familia Abendshien, fue vendida en 2012 por 1.6 millones de dólares a Tim y Trisha Johnson, quienes emprendieron una remodelación total en 2018.

Adiós a las alfombras estampadas, los tonos cálidos y el look suburbano que se quedaron grabadas en la cultura popular, hoy la residencia luce un diseño minimalista, con paredes blancas, espacios abiertos y accesorios modernos.

Entre las novedades se encuentran un cine privado, una cancha deportiva cubierta, una cocina de chef y un gimnasio

Aun así, los Johnson cuidaron un detalle esencial: la gran escalera.

“Eso salió en la película y es un clásico… No queríamos quitarlo ni tocarlo de ninguna manera”, contó Trisha a Mansion Global en 2024.

En mayo de 2024 volvió al mercado por 5.25 millones de dólares y se vendió en menos de una semana, la venta se cerró en enero de 2025, pero con una condición muy navideña, los antiguos dueños pidieron disfrutar una temporada más en la casa.

Los nuevos propietarios han decidido mantenerse en el anonimato, aunque, según su agente, están encantados con la idea de convertirse en “guardianes” de una pieza inolvidable de la historia del cine.

Macaulay Culkin casi la compra

Y para ponerle un toque navideño a esta historia, Macaulay Culkin consideró comprar la casa.

En diciembre de 2024, durante una proyección especial de la película en Illinois, el actor confesó que estuvo a punto de hacerse con la propiedad cuando salió a la venta.

“Estuve a punto de comprarla, solo por diversión”, contó entre risas.

Su plan era convertirla en una especie de “casa de la diversión del cine”, donde los visitantes pudieran deslizarse por la famosa escalera, tal como él lo hacía en la película.

Aunque la idea nunca se concretó, queda claro que la casa de Mi pobre angelito sigue inspirando a fans, compradores y hasta al mismísimo Kevin McCallister.

