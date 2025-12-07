Frente frío 19 llega hoy Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El frente frío número 19 de la temporada comenzará a cruzar Tamaulipas a partir de la tarde-noche de este domingo, prolongando sus efectos durante el lunes, de según informó Protección Civil del Estado.

La dependencia estatal, adelantó que este sistema traerá un inicio de semana con ambiente fresco, humedad y la llegada de un evento “Norte”.

De acuerdo con el pronóstico, la masa de aire frío asociada al frente generará ráfagas de viento que podrían oscilar entre los 40 y 60 kilómetros por hora, además de probabilidad de lloviznas aisladas especialmente en la zona Sur y la región Cañera, acompañadas de un descenso ligero a moderado en las temperaturas.

Y para el amanecer de este lunes 8 de diciembre, Protección Civil estima las siguientes temperaturas mínimas por región:

• Norte: de 8°C a 12°C

• Centro: de 10°C a 14°C

• Cañera: de 12°C a 16°C

• Sur: de 13°C a 17°C

• Altiplano: de 4°C a 8°C

La autoridad estatal exhortó a la población a mantenerse atenta a las próximas actualizaciones y seguir las recomendaciones preventivas ante el descenso térmico y las condiciones de viento.

Por Antonio H. Mandujano