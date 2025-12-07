Mantiene gobierno municipal condonación del 100% en recargos al impuesto predial durante diciembre 2025

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- En sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Nuevo Laredo aprobó por unanimidad la implementación de tres esquemas de beneficios fiscales que estarán vigentes durante todo el mes de diciembre de 2025, con el propósito de incentivar el pago oportuno, fortalecer la recaudación municipal y apoyar la economía de las familias neolaredenses.

El primero de estos esquemas consiste en la condonación del 100% de los recargos, gastos de ejecución y cobranza generados por el impuesto predial en sus modalidades urbana, suburbana y rústica, permitiendo a los contribuyentes regularizar su situación sin cargas adicionales y contribuyendo a mejorar los ingresos propios del Municipio.

El segundo beneficio aprobado contempla la condonación de los recargos por mora en los convenios celebrados entre Tesorería Municipal y contribuyentes, también durante diciembre de 2025.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, explicó que este apoyo busca facilitar el cumplimiento de compromisos de pago derivados de contribuciones omitidas y fomentar una cultura de regularización voluntaria.

“En esta administración hemos demostrado que cuando el Gobierno Municipal trabaja con honestidad, transparencia y resultados, la ciudadanía responde. Hoy Nuevo Laredo recauda más porque la gente confía más; porque cada peso que aportan vuelve a las colonias en obras, infraestructura y servicios que transforman nuestra ciudad. Estos estímulos fiscales son otra muestra de que seguimos gobernando con sensibilidad y responsabilidad, siempre del lado de las familias neolaredenses”, señaló.

Como tercer punto, el Cabildo autorizó la condonación del 100% de los recargos correspondientes al Impuesto sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI), con el objetivo de brindar apoyo a quienes enfrentan dificultades financieras, incentivar la formalización patrimonial y contribuir a un mercado inmobiliario más ordenado y seguro.

La aprobación de estos tres esquemas permitirá que un mayor número de ciudadanos se pongan al corriente en sus obligaciones fiscales, al tiempo que se fortalecen las finanzas públicas municipales y se impulsa el desarrollo económico y social de Nuevo Laredo.