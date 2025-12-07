Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia pide reforzar vigilancia ante reporte de carteristas

El coordinador ejecutivo de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia del sur de Tamaulipas consideró que se debe de mantener el orden en los comercios que registran mayor afluencia por las compras navideñas

TAMPICO, TAM.- La Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia del sur de Tamaulipas exhortó a las corporaciones policiales a reforzar la vigilancia en tiendas de autoservicio durante este periodo vacacional, ante el riesgo de un incremento de carteristas; Jorge Charles Coll, coordinador ejecutivo del organismo, advirtió que la coordinación entre autoridades e iniciativa privada debe mantenerse para prevenir delitos.

“Reforzar la vigilancia para evitar que delitos «aparentemente menores” terminen golpeando la tranquilidad de una de las ciudades más seguras del país»

Charles Coll lanzó un llamado a las autoridades de seguridad.

“Pedirle a nuestras autoridades que sigan reforzando estas cifras de seguridad… eso se tiene que mantener para inhibir delitos que parecieran pequeños como carteristas”

El coordinador ejecutivo de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia del sur de Tamaulipas consideró que se debe de mantener el orden en los comercios que registran mayor afluencia por las compras navideñas.

En una tienda de autoservicio ubicada en la zona centro de Tampico sobre la calle Altamira entre Fray Andrés de Olmos y Benito Juárez, vigilantes han comenzado a recomendar a la clientela mantener bolsas y carteras siempre cerradas.

Charles Coll coincidió en la importancia de implementar la precaución y recordó que la prevención empieza por cada ciudadano.

“Muy importante que tomemos esas precauciones”

Sobre el origen de quienes cometen estos hurtos, el representante ciudadano dijo no contar con información que confirme si se trata de personas foráneas; aclaró que corresponde a las corporaciones de seguridad determinarlo y comunicarlo puntualmente.

Por Cynthia Gallardo

La Razón