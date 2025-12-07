Moto es impactada y operador queda herido

El afectado fue valorado en el sitio por Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una herida sangrante en la cabeza, sufrió el operador de una motocicleta, momentos después de haber sido impactado por un automóvil.

El afectado fue valorado en el sitio por Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas.

El encontronazo se presentó la tarde del domingo en la intersección de las calles José María Morelos y Miguel Hidalgo de la colonia Insurgentes en Tampico.

El motorista, un menor de edad, fue impactado por un coche en color blanco al llegar a ese cruce.

Debido a que no portaba casco, resultó con una herida de aproximadamente 6 centímetros en su cabeza, presentando hemorragia activa.

Los primeros en arribar fueron elementos de la Guardia Estatal así como de Tránsito municipal, mismos que resguardaron el área.

Una vez en el sitio, los voluntarios valoraron y atendieron al lesionado, el cual fue trasladado a un hospital por socorristas de Cruz Roja.

Por. Benigno Solís/La Razón