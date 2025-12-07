Prevén lluvias en estos estados para mañana lunes 8 de diciembre

El frente frío número 19 se desplazará rápidamente sobre el litoral del Golfo de México, ocasionando lluvias muy fuertes de hasta 150 milímetros.

MÉXICO.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes 8 de diciembre de 2025, el frente frío número 19 se desplazará rápidamente sobre el litoral del Golfo de México, ocasionando lluvias muy fuertes, de hasta 150 milímetros, en 5 estados del país, y lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en 6 entidades.

Este es el pronóstico de lluvias para el lunes:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros : Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y este) y Tabasco (sur).

con puntuales intensas : Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y este) y Tabasco (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros : Hidalgo, Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

con puntuales muy fuertes : Hidalgo, Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros : Querétaro (región Sierra Gorda) y Tlaxcala.

: Querétaro (región Sierra Gorda) y Tlaxcala. Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros: San Luis Potosí (región Huasteca), Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos y Estado de México.

Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros: Tamaulipas, Nayarit, Aguascalientes y Ciudad de México.

Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Lluvias en el occidente y en el sur

Asimismo, el SMN pronostica canales de baja presión al interior del país, que en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente y sur del territorio mexicano, incluyendo la Península de Yucatán.

Se esperan lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente y sur de México. Foto: Cuartoscuro

Continuarán las bajas temperaturas

El paso del frente frío 19 también mantendrá temperaturas bajas en estados del norte y el centro del país. Estas son las previsiones de temperaturas mínimas para el lunes:

De -10 a -5 grados centígrados con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango. De -5 a 0 grados centígrados con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. De 0 a 5 grados centígrados durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.