Reparan drenaje y calles clave en Ciudad Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El secretario de Obras Públicas, Eusebio Alfaro Reyna, informó que avanzan las obras para renovar tuberías dañadas y pavimentar tramos prioritarios en distintos sectores de la ciudad. Señaló que la meta es reducir fugas de agua, corregir fallas históricas y mejorar el tránsito.

En el tramo entre las calles 27 y 30 se sustituyen tuberías con años de deterioro. “La red de agua ya no funcionaba correctamente; cerramos con pavimentación desde 27 Juárez hasta Carrera”, explicó.

El funcionario detalló que el programa anual de obras cerrará entre enero y febrero, con un presupuesto ampliado de 110 a 124 millones de pesos, y con una proyección de aumento adicional de 10 millones ante la alta demanda de reparaciones.

También informó que el alcalde autorizó recursos extra para reforzar el bacheo. Actualmente se intervienen vialidades como Berriozábal hacia el Eje Vial y la calle Matamoros; en los próximos días se sumarán nuevas colonias.

Además, avanzan proyectos con recursos federales que incluyen aulas, drenajes, estructuras metálicas escolares y cuartos dormitorio para familias en situación vulnerable.

Alfaro Reyna adelantó que las vialidades más dañadas, como las de Casas Blancas, serán atendidas en la siguiente etapa. “Ya cubrimos rutas escolares, de salud y comercio; ahora nos enfocamos en las de autotransporte”, afirmó.

Por. Raúl López García