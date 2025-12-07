Será «difícil» el 2026 para PEMEX

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El secretario general del sindicato de trabajadores petroleros de la República mexicana, Luis Ricardo Aldana prieto reconoció que el 2026 será un año difícil para Pemex debido a la crisis que enfrenta.

Pero, dijo, confio que saldran bien librados para poder llegar a un 2027 con mejores condiciones financieras en la paraestatal, donde refrendo el respaldo del sindicato y de sus trabajadores.

“PEMEX ahorita esta en una situación de ese equilibrio es muchos de sus área, pero afortunadamente su valor más importante son trabajadores, son los que han mantenido la empresa a flote, seguramente tendremos un año no tan fácil el año que entra, va ser un año tambien de mucho trabajo, tenemos que recuperar, son muchos años desatención, la falta de mantenimiento , de inversión, va a ser un año comolicado pero lo vamos a sacar adelante” expresó.

El dirigente Sindical realizó estas declaraciones durante su visita a la zona sur Tamps, donde acudió a la 18ª edición del torneo de Pesca petrolero en busca de la Corvina “Esdrad Romero Vega”, evento que reunió a trabajadores de distintas acciones del país .

Expreso que el 2026 sera un año de mucho trabajo donde se tienen que corregir rezagos de muchos años, mantenimiento, inversión y infraestructura, confiando en que el Gobierno de Claudia Sheinbaum sacara a PEMEX de esta crisis que vive.

“Seguramente para el 27 las cosas van a cambiar mucho en la empresa, asi estamos trabajando, vamos a trabajar juntos de la mano de la presidenta y de Petroleos Mexicanos, hay una comunicación constante y ademas de respeto con la presidenta Claudia Sheinbaum”, manifesto.

En ese mismo sentido, el líder nacional del sindicato anunció que ya se inició el desbloqueo de plazas en distintas regiones del país, una acción que permitiera fortalecer la operación de la empresa y la respuesta a la demanda de personal en Arias estratégicas.

Por Mario Prieto.