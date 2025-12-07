Tampico en alerta: piden a la ciudadanía decisiones firmes para frenar la ‘pandemia silenciosa’ de la diabetes

La prevención comienza con acciones tan simples como dejar el consumo de bebidas azucaradas, responsables de picos elevados de glucos

TAMPICO, TAM.- La diabetes no es un problema lejano, ni ajeno: está instalada en los hogares y avanza sin ruido; advirtió Ofelia Cantú Rodríguez, directora de salud del Ayuntamiento de Tampico, al llamar a la ciudadanía a tomar decisiones claras para proteger su salud, en un país que ocupa el segundo lugar nacional en muertes por este padecimiento, posición que también mantiene Tamaulipas.

“Somos el único municipio que ha volteado a ver a esta enfermedad que es la segunda causa de muerte a nivel nacional, la primera causa es el infarto y la diabetes produce infarto. Estamos ante una pandemia silenciosa que está llenando los hospitales. Gracias a nuestra presidenta, Mónica Villarreal este es el punto álgido de su plan municipal de salud”

En el Centro de Control y Prevención de Diabetes de la colonia Morelos (el primero en su tipo en Tampico) se han detectado cerca de 60 niñas, niños y adolescentes con prediabetes provenientes de sectores como Morelos, Vicente Guerrero sector Moscú, así como de municipios del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz.

“Hemos tenido niños, decenas de niños de los mismos familiares… 12, 9, 10 años… 50, 60 niños”

Cantú Rodríguez insistió en que la prevención comienza con acciones tan simples como dejar el consumo de bebidas azucaradas, responsables de picos elevados de glucosa.

“Van a tener que tomar decisiones asertivas como es el no tomar bebidas azucaradas. Esa pequeña cosa que puedan hacer se quitan 12 cucharadas de azúcar y se quitan 200 números de glucosa… si el niño se come 5,6 tortillas con un jugo le subió 300,400 la glucosa. Si yo le digo a su mamá: «quítale el jugo, dale agua y dale 3 tortillas» ya mejoró como si le hubiera dado metformina… es una resistencia no perdemos la esperanza y tenemos mucha paciencia”

Recordó que Tampico cuenta con dos Centros de Control y Prevención de Diabetes, ubicados en el Centro de Desarrollo Familiar en la colonia Morelos y en el Centro de Fortalecimiento Familiar de DIF Tampico ubicado en la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo en los que se brinda consulta de medicina general, medicina interna, asesoría nutrición al además de talleres nutricionales.

El primero atendió a 500 pacientes mayores de 40 años, aunque también han recibido a menores diagnosticados, quienes son guiados por una educadora en diabetes para elegir alimentos sanos.

“Cada lonchera es una historia… a esa mamá yo la entreno… te recomiendo que puedas comprar un sándwich y agua para tu hijo y se hizo un mejor desayuno… los frijoles tienen proteína, son económicos… la tortilla es un buen carbohidrato, los nopalitos son baratos”

La receta para mantener la salud, expresó que es sencilla y al alcance de cualquiera: alimentación equilibrada, actividad física y dormir mejor.

Los Centros de Control de Diabetes abren de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y pueden solicitarse informes a través de la página de la dirección de salud del gobierno municipal de Tampico.

Por Cynthia Gallardo

La Razón