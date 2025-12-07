VIDEO: Captan OVNI en Orizaba, Veracruz

La aparición del objeto no identificado generó debate entre los usuarios de las redes sociales

VERACRUZ, MÉXICO.- Los amantes de la ufología y los usuarios de las redes sociales se vieron sorprendidos tras la viralización de un misterioso video en las redes sociales en el cual se muestra la aparición de un aparente OVNI (Objeto Volador No Identificado) en el cielo de la ciudad de Orizaba en Veracruz.

De acuerdo con la información ofrecida por la cuenta de Facebook El Vigilante Orizabeño, el video fue grabado durante la noche del pasado sábado 29 de noviembre por un hombre llamado Ikal Cuauhtli Iktan mientras se encontraba cerca del cerro de Escamela.

En el metraje se puede apreciar un extraño objeto en forma triangular compuesto por cinco luces pequeñas y una de mayor tamaño de color rojo en su centro volando por el espacio aéreo de Orizaba hasta terminar desapareciendo entre la oscuridad de la noche de un momento a otro.

Foto: El Vigilante Orizabeño

¿OVNI real o drones en el cielo?

El material dio mucho de qué hablar entre los usuarios de las redes sociales, dando pie a intenso debate entre aquellos que creyeron que se trataba de la evidencia de un auténtico OVNI y quienes se mostraron escépticos al buscar una explicación lógica al señalar que se podría tratar de un conjunto de drones.

Si bien, hasta el momento no se sabe con exactitud que clase nave es la que aparece en la grabación, lo cierto es que no es la primera vez que se da un avistamiento de un Objeto Volador No Identificado en Orizaba, Veracruz, lo que ha dado pie a diversas teorías sobre la zona y su relación con dicho fenómeno por parte de los amantes de lo desconocido.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.