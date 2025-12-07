VIDEO: ‘Chiquete’ Orozco se perderá la Intercontinental tras grave lesión

Las malas noticias para Cruz Azul no pararon con su eliminación, ya que Jesús Orozco Chiquete sufrió una grave lesión y dice adiós a la Copa Intercontinental

MÉXICO.- La vuelta de la semifinal entre Tigres y Cruz Azul quedó marcada por una de las escenas más impactantes del Apertura 2025. Jesús Orozco Chiquete, uno de los defensas más sólidos del conjunto celeste, sufrió una grave lesión en los minutos finales del encuentro, generando preocupación inmediata tanto en La Máquina como en la Selección Mexicana.

La jugada ocurrió en el minuto 80, cuando Ángel Correa buscó ampliar la ventaja felina con un disparo dentro del área. Orozco se lanzó para bloquear el tiro, pero su pierna quedó atrapada en un mal apoyo que derivó en un giro antinatural del tobillo. El defensa cayó al césped de inmediato y las reacciones de jugadores de ambos equipos evidenciaron la gravedad del momento.

MOMENTOS DE TENSIÓN EN EL VOLCÁN

El árbitro detuvo el partido de forma instantánea para permitir el ingreso del cuerpo médico cementero. Las cámaras captaron cómo el tobillo del jugador quedó en una posición irregular, que no volvió a la normalidad después del impacto. El silencio en el estadio fue absoluto mientras los paramédicos inmovilizaban la extremidad afectada.

Orozco, visiblemente conmovido por el dolor y por la situación, abandonó el campo entre lágrimas a bordo del carrito de asistencia, recibiendo aplausos de los aficionados presentes en el Volcán. A esa altura, Cruz Azul ya había utilizado todas sus sustituciones, por lo que terminó el encuentro con un futbolista menos y sin posibilidad de reorganizar su defensa.

Desafortunada lesión para chiquete Orozco de @CruzAzul pic.twitter.com/c9kauCSQiO — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) December 7, 2025

Inmediatamente después de ser atendido, el defensor fue trasladado a un hospital cercano para realizar estudios de imagen y determinar el diagnóstico exacto. Aunque aún no existe un parte médico oficial, las primeras impresiones apuntan a una lesión significativa del tobillo, que podría requerir varias semanas —o incluso meses— de recuperación.

PREOCUPACIÓN DE CARA A LA COPA INTERCONTINENTAL Y AL MUNDIAL 2026

La lesión llega en el peor momento posible para Cruz Azul. El equipo viajó la noche del sábado rumbo a Doha, Qatar, donde el miércoles iniciará su participación en la Copa Intercontinental 2025 frente al Flamengo. Orozco era uno de los elementos contemplados para el once inicial en el torneo, por lo que su baja representa un duro golpe para los planes celestes.

También en la Selección Mexicana se encendieron las alarmas. Javier Aguirre había incluido a Chiquete dentro de su estructura defensiva rumbo al proceso final hacia el Mundial 2026, y una lesión de gravedad podría comprometer su presencia en el certamen. El Tri deberá esperar el reporte médico definitivo para conocer el tiempo exacto de recuperación.

La imagen del lesionado defensa abandonando la cancha con lágrimas en el rostro dejó claro el impacto del momento. Cruz Azul, la afición mexicana y el propio jugador ahora aguardan el diagnóstico para saber qué tan largo será su camino de vuelta a las canchas.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.