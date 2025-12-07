VIDEO: Fan le jala el cabello a Shakira durante concierto y así reaccionó

Durante su show en Montevideo, Shakira fue sorprendida por una fan que le jaló el cabello. El momento se hizo viral en redes sociales.

MONTEVIDEO, URUGUAY.- Shakira vivió un momento peculiar durante su reciente presentación en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Mientras compartía con sus seguidores desde el escenario, una fanática, dejándose llevar por la emoción del concierto, le jaló el cabello a la cantante colombiana en plena interpretación de uno de sus éxitos.

Fan le jala el cabello a Shakira

Todo ocurrió cuando Shakira cantaba el tema «BZRP Music Sessions, Vol. 53» y se acercó a la valla para saludar a su público. En ese instante, una fan que se encontraba entre los asistentes extendió el brazo y alcanzó a tirar de su melena, provocando una reacción inmediata por parte de la artista.

En el video que circula en redes sociales se puede ver cómo la cantante lleva la mano a su cabello y da un pequeño paso hacia atrás, sorprendida por el jalón.

La cámara que la seguía en ese momento también registró su expresión: Shakira gira la cabeza para mirar directamente a la persona, entre susto y una sonrisa nerviosa, sin dejar de cantar. El incidente no pasó a mayores y la colombiana continuó con el show sin interrumpir la canción.

Internautas reaccionan al incidente

La escena del jalón de cabello a Shakira generó múltiples reacciones entre los seguidores de la artista. En redes sociales, muchos tomaron el incidente con humor y comenzaron a publicar mensajes divertidos:

“Mis extensiones”.

“Estúpida, mi pelo”.

“Su cara, pobrecita”.

“Esa mujer es tan dulce que hasta sonreía cuando fácilmente pudo soltar un manotazo».

“Gente loca. Y eso que reaccionó con humor. Por no parar el show”.

“No deberían hacer eso, no la lastimen, la idea es cuidarla y protegerla para que siga regalando momentos lindos para sus fans en los conciertos”.

“Un pelo de Shakira vale más que lo que ganaría en un año”.

Por otro lado, algunas personas criticaron el comportamiento de la fan, considerando que ese tipo de contacto físico no debería normalizarse en eventos públicos, sin importar la emoción del momento.

¿La cantante respondió al incidente?

Hasta el momento, Shakira no ha hecho ninguna declaración sobre el jalón de cabello. Todo indica que prefirió tomarlo como un gesto impulsivo sin mala intención. Su profesionalismo fue evidente al no detener el espectáculo y continuar con la interpretación como si nada hubiera pasado.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.