VIDEO: ICE baja de su auto a mujer con uniforme médico y la arrestan violentamente

La mujer aclaró a un medio estadounidense que además de que la sacaron violentamente de su auto, también le arrebataron el teléfono de la mano

ESTADOS UNIDOS.- Pese a señalar que era estadounidense, una mujer, vestida de médica, fue sacada a la fuerza de su auto por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), CBP y la Patrulla Fronteriza, cuando se dirigía a su trabajo en Cayo Largo, Florida, en Estados Unidos.

De acuerdo con el Heraldo de Miami, la mujer aclaró mediante un escrito que es totalmente falso que ella se haya negado a seguir las instrucciones de los agentes, por lo que pidió que se observe lo ocurrido en el video donde quedó grabado el incidente.

En el clip que circula en redes sociales, se puede observar que la mujer fue sacada del automóvil por agentes con el rostro cubierto, alrededor de las 9:15 a. m. del pasado miércoles 3 de diciembre, luego de ser detenida cuando circulaba en dirección sur de la US 1, frente al centro comercial Pink Plaza, en la milla 103.4 de Cayo Largo.

«Me sacaron del auto violentamente», narra mujer detenida por agentes de ICE

Asimismo, la mujer describió que los policías la amenazaron con romper el cristal de la venta de su vehículo, provocando en ella un gran temor. En el video de Miami Herald también se puede ver cómo tres hombres la sujetan mientras ella se resiste y grita en varios momentos que es ciudadana estadounidense.

Al respecto un vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) informó a un reportero de ese miedo que la mujer se había negado en un principio a bajar la ventanilla y después a mostrar su licencia de conducir.

Sin embargo, la mujer rechazó esas declaraciones y aseguró que luego de que le arrebataran el teléfono de la mano y que ninguno de los hombres se identificaran, sintió más miedo.

«Me sacaron del auto violentamente, me arrebataron el teléfono de la mano y me esposaron», escribió la mujer al medio Miami Herald.

La mujer fue liberada después de un tiempo de permanecer al interior de una patrulla; sin embargo, aseguró a ese medio estadounidense que sufrió ansiedad severa y probablemente hasta un ataque de pánico.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.