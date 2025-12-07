VIDEO: ICE persigue por error a joven mujer estadounidense

La mujer de 23 años afirmó ser ciudadana estadounidense y destaca que logró ingresar a su vivienda antes de ser alcanzada. El Departamento de Seguridad dijo que se trató de un error

ESTADOS UNIDOS.- Desde la llegada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, los Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han llevado a cabo «redadas» contra personas en situación migratoria irregular en el país del Norte. Estas acciones se han presentado en zonas habitacionales, centros laborales y espacios públicos, hechos que han causado indignación entre la comunidad mundial.

Recientemente, gracias a un video que se ha hecho viral en redes sociales, se dio a conocer el caso de una joven residente de Marrero, en el área metropolitana de Nueva Orleans, que denunció que fue perseguida hasta la puerta de su domicilio por agentes del ICE, durante una operación realizada el 4 de diciembre.

ICE persigue a joven en Louisiana pese a que aseguró ser ciudadana estadounidense

La mujer, identificada como Jacelynn Guzman, de 23 años, aseguró que en repetidas ocasiones informó a los agentes que es ciudadana estadounidense. De acuerdo con el testimonio, la joven regresaba caminando a su casa después de acudir a una tienda cercana cuando una camioneta plateada se detuvo junto a ella.

Del vehículo descendieron dos hombres que, según relató, se identificaron como agentes migratorios. La joven señaló que en un primer momento pensó que se trataba de un vehículo de transporte por aplicación.

Durante la persecución, Jacelynn Guzman declaró que gritó en repetidas ocasiones que era ciudadana estadounidense y que vivía en la zona. “Nací y crecí aquí. Esta es mi casa, mi bebé me espera dentro”, afirmó. Mientras corría, otro vehículo llegó al lugar y se sumó a la operación.

La joven logró llegar a su domicilio y entrar antes de que los agentes la alcanzaran. En ese momento, según su versión, los funcionarios detuvieron la persecución.

Familiar enfrenta agentes del ICE tras perseguir a su hijastra. Foto: Redes sociales

ICE admite confusión tras persecución de joven

El padrastro de la joven salió del inmueble al percatarse de la situación y confrontó a los elementos federales, pidiéndoles que abandonaran la propiedad. La familia indicó que los agentes se retiraron poco después.

Un día después del incidente, el Departamento de Seguridad Nacional publicó una explicación en la red social X. Según esa versión, el operativo se dirigía a localizar a una mujer con antecedentes penales por robo.

La institución afirmó que los agentes actuaban con base en una descripción física que coincidía con la de la chica y que, al verla ingresar a la vivienda, determinaron que no se trataba de la persona buscada.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.