Activan el antialcohol todos los días

Anuncian autoridades que se implementará de lunes a domingo en el día y por la noche; alertan que en 50% de los percances participan motos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Debido al incremento de accidentes viales durante diciembre asociados al consumo de alcohol, el Ayuntamiento de Victoria implementó filtros permanentes de prevención de lunes a domingo, a cualquier hora del día o la noche, informó Javier Córdova, director municipal de Tránsito y Vialidad.

Señaló que más de 300 elementos de distintas corporaciones participan en los operativos, cuyo objetivo es reducir la velocidad, vigilar el respeto a señalamientos y evitar que personas conduzcan en estado de ebriedad.

Aseguró que durante noviembre los accidentes relacionados con alcohol disminuyeron un 20 %, con 228 incidentes menos.

Este año se han registrado ocho fallecimientos por hechos viales, mientras que en 2024 fueron 14.

Indicó que en los accidentes participa un 50 % de motociclistas y un 50 % de automovilistas.

Córdova advirtió que el 70 % de los vehículos en Victoria no cuenta con seguro, principalmente porque no existe la cultura de contratarlo, pese a que el seguro de daños a terceros es obligatorio. Dijo que se han realizado operativos para promover el cumplimiento.

Por. Salvador Valadez C.

EXPRESO – LA RAZÓN