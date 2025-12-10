Activan el antialcohol todos los días

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Debido al incremento de accidentes viales durante diciembre asociados al consumo de alcohol, el Ayuntamiento de Victoria implementó filtros permanentes de prevención de lunes a domingo, a cualquier hora del día o la noche, informó Javier Córdova, director municipal de Tránsito y Vialidad.
Señaló que más de 300 elementos de distintas corporaciones participan en los operativos, cuyo objetivo es reducir la velocidad, vigilar el respeto a señalamientos y evitar que personas conduzcan en estado de ebriedad.
Aseguró que durante noviembre los accidentes relacionados con alcohol disminuyeron un 20 %, con 228 incidentes menos.
Este año se han registrado ocho fallecimientos por hechos viales, mientras que en 2024 fueron 14.
Indicó que en los accidentes participa un 50 % de motociclistas y un 50 % de automovilistas.
Córdova advirtió que el 70 % de los vehículos en Victoria no cuenta con seguro, principalmente porque no existe la cultura de contratarlo, pese a que el seguro de daños a terceros es obligatorio. Dijo que se han realizado operativos para promover el cumplimiento.
Por. Salvador Valadez C.
EXPRESO – LA RAZÓN