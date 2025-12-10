CANIRAC busca que el sur de Tamaulipas se convierta en referencia gastronómica nacional

Actualmente, el organismo integra a más de 70 negocios de alimentos y prevé consolidarse como una delegación en 2026.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados trabaja para posicionar al sur de Tamaulipas como una potencia gastronómica en el país, aseguró Rodrigo Azcárraga Salazar quien rindió protesta como presidente del organismo.

«El objetivo es muy ambicioso y a la vez muy loable, posicionar al sur de Tamaulipas como una potencia gastronómica turística a nivel nacional como lo son por ejemplo: Oaxaca, Mérida, Puebla, Ciudad de México, Tijuana, Veracruz, ciudades que todas tienen CANIRAC»

«El objetivo para hacer una delegación son 50 +1 y sin duda lo estamos logrando porque sesiona CANIRAC a nivel nacional a principios del año que entra; esperamos que en la sesión que tengan a principios de año ya seamos delegación»

Azcárraga Salazar expresó que se busca impulsar actividades que fortalezcan al sector gastronómico.

«Queremos hacer un Festival Gastronómico para todas las familias en el Recinto Ferial, ferias de empleo gastronómico… Estoy buscando un administrador, un mesero… integrar a practicantes que se forjen aquí»

Azcárraga Salazar señaló que entre los objetivos de CANIRAC se encuentra concretar convenios con autoridades para trabajar de manera coordinada con dependencias como Protección Civil y COEPRIS.

El presidente de CANIRAC Sur de Tamaulipas indicó que para proyectar la gastronomía local en otras regiones se requiere sumar a instituciones educativas, impulsar campañas mediáticas, así como mantener una capacitación constante respaldada por integrantes del organismo.

Para afiliarse a CANIRAC Sur de Tamaulipas, se pide cubrir una cuota anual de 2 mil 500 pesos, en ésta se incluye el registro al SIEM que requiere de cubrir un pago aproximado de 600 pesos en la Secretaría de Economía; una póliza de seguro contra incendios, robo con violencia para comensales, entre otras afectaciones además de asesoría en requisitos fiscales e imagen del negocio.

Las personas interesadas en pertenecer a CANIRAC Sur de Tamaulipas pueden solicitar más información a través de la página de Facebook Canirac Sur de Tamaulipas o vía WhatsApp al número (833) 685-46-12.

