De la máquina, a correcaminos

Raymundo Rubio se convertirá en nuevo jugador de correcaminos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con información exclusiva de Oé! se puede confirmar que Correcaminos ya tiene defensa central nuevo para el Clausura 2026, y es que Raymundo Rubio, defensa central que pertenecía a Cruz Azul se convertirá en un refuerzo más para el equipo victorense.

Raymundo tiene 24 años y tiene todo su proceso formativo en el equipo celeste donde ha destacado en fuerzas básicas.

Se convirtió en referente del equipo Sub-23 y Sub-21 donde fue capitán y disputó la mayoría de los juegos, a su vez cumplió con convocatorias con el primer equipo donde disputó alrededor de cinco duelos en primera división.

En intervalo a esto, Raymundo fue prestado a Cancún FC en el 2022 donde fue destacado en la Liga Expansión Mx.

Esta será su segunda experiencia en la liga ya con más rodaje y en busca de destacar para poder regresar a primera división del futbol mexicano.

Raymundo además de ser un central férreo y de buena velocidad, también se ha desempeñado como lateral cuando ha sido requerido, por lo que tiene esa ventaja individual por lo que fue pedido expreso de Gustavo Díaz.

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN