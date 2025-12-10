Ejercerá Victoria mil 272 mdp en 2026

El presupuesto representa un 5% más que este año; la prioridad será servicios públicos, obra y ampliar programa emergente de bacheo

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El municipio de Victoria ejercerá en 2026 un presupuesto de 1,272 millones de pesos, lo que representa un incremento del 5 % respecto al presente año.

La prioridad será fortalecer los servicios públicos, la obra pública y ampliar el Programa Emergente de Bacheo, informó la tesorera municipal, María Guadalupe de los Reyes Acosta.

Señaló que, por instrucción del alcalde, se reforzará el bacheo durante el primer semestre del año, para lo cual se destinarán 24 millones de pesos adicionales.

El plan emergente ha dado buenos resultados, por lo que se solicitó ampliar su vigencia de enero a junio.

La funcionaria agregó que se aplicarán medidas de austeridad en rubros como material de oficina y limpieza, con el fin de liberar más recursos para atender las necesidades de la ciudad.

Explicó que el incremento presupuestal se basa en el paquete económico federal y que la obra pública será uno de los ejes principales durante 2026.

Respecto al impuesto predial, estimó que la recaudación superará los 70 millones de pesos. Invitó a la ciudadanía a aprovechar los descuentos aprobados por el Cabildo: 15 % en enero y febrero, 8 % en marzo y abril, y 50 % todo el año para jubilados y pensionados en una sola propiedad.

Por. Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN