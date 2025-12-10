“Es tiempo de mujeres”: respaldan liderazgo femenino para gobernar Tamaulipas

Afirman que Claudia Sheinbaum es ejemplo nacional

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Entre las voces afines al movimiento de la transformación en el sur de Tamaulipas; se encuentra la del regidor tampiqueño, Juan Manuel Pizaña Martínez quien consideró que Tamaulipas puede ser gobernado por una mujer.

Dijo que el país vive un momento decisivo para el liderazgo femenino que representa la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta es ejemplo… es tiempo de mujeres y el que no lo quiere entender pues es que tiene los ojos vendados”.

Pizaña Martínez afirmó que la capacidad de las mujeres se encuentra comprobada para encabezar gobiernos federal, estatales y municipales.

“Por supuesto que pueden gobernar Tamaulipas como están gobernando en nuestro país… el mejor ejemplo es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien está al frente de esta gran nación”

Consideró que el liderazgo femenino debe de entenderse de manera distinta porque las mujeres no se encuentran detrás sino a la par de los varones.

“Siempre no han estado detrás de un gran hombre… no, no… a un costado, ¿por qué no?.. al frente e ir de la mano juntos”

Frente a las resistencias y críticas masculinas hacia la presidenta de la República; el regidor, Juan Pizaña Martínez respondió que la evaluación del gobierno debe hacerse con los resultados visibles.

“Basta simplemente salir y hacer un pequeño sondeo… y basta ver los números… 13 millones de mexicanos que salieron de la pobreza, en otros datos, ¿verdad?”

Indicó que a nivel nacional se han logrado avances en rubros como: educación, seguridad y políticas sociales.

“Nos damos cuenta que no es así… la realidad ahí está, se palpa, se siente, se vive”.

Para concluir expresó que existen opiniones internacionales sobre el liderazgo mexicano como la reciente que “México tiene a great great woman” expresada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón