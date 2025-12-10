Registran un microsismo en Gómez Farias

Con este aumentaa 39 los sismos ocurridos en Tamaulipas en lo que va del año, los cuales ubican a El Mante como el municipio con mayor actividad

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que al inicio de esta semana se registró el segundo microsismo de diciembre en Tamaulipas: un movimiento telúrico de magnitud 2.0 con epicentro en el municipio de Gómez Farías.

Según el reporte oficial, el fenómeno se localizó 38 kilómetros al noroeste de Ciudad Mante, una zona que nuevamente refleja actividad sísmica en la región centro-sur del estado.

Con este evento, Tamaulipas acumula 39 sismos en lo que va del 2025, cifra que mantiene a Ciudad Mante como el punto con mayor recurrencia sísmica del año, de acuerdo con el monitoreo del SSN y recuentos hemerográficos.

Aunque la mayoría de los movimientos han sido de baja magnitud, especialistas señalan que su frecuencia representa un comportamiento inusual para la entidad.

Hasta ahora no se han reportado daños ni afectaciones.

Autoridades de Protección Civil mantienen vigilancia preventiva, mientras que el SSN continúa con el monitoreo permanente de estos eventos.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON