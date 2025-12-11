Afinan presupuesto

Golpe a golpe/Juan Sánchez Mendoza

Para el ejercicio fiscal de 2026 al gobierno de Tamaulipas le sería asignado un presupuesto superior a 81 mil millones de pesos.

Esto significaría un incremento de alrededor del 5%, comparado con el correspondiente al año que está por concluir.

Sin embargo, (el monto estimado) resultaría insuficiente para cubrir las necesidades estatales de infraestructura, proyectos de desarrollo. e incluso programas asistenciales, si consideramos que el gasto corriente absorbería entre el 70 y 80 por ciento de los recursos; y que la inflación anual se prevé en cerca de cuatro puntos, según pronostican expertos en economía.

Eso obligaría al gobernador Américo Villarreal Anaya a la reasignación de recursos, para así evitar una crisis que golpee a la entidad.

Los 12 diputados federales que dicen representar al estado ni un dedo movieron para tramitar más recursos para el estado, durante el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación, aun cuando ocho de ellos dicen ser defensores de la CuatroTe.

¿Acaso por no incomodar a la Presidenta, que es la que decide cómo distribuir el PEF, aunque lo haga a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) y de las fracciones legislativas de Movimiento Regeneración Nacional (morena) y sus aliados?

Incluso, pasando por alto que los estados que más recursos recaudan, como son los casos de la Ciudad de México y Tamaulipas, fueron también los más castigados con la asignación de recursos federales, en tanto que los que menos aportan resultan beneficiados.

Así que, aún con la repartición del pastel federal, Tamaulipas otra vez fue afectado.

Pero, por el contrario, hay una buena noticia, pues el proyecto para generar recursos propios hasta por $12 mil millones –cantidad estimada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno estatal–, no implica aumentar impuestos ni crear gravámenes nuevos.

Según la SHyCP, el presupuesto para ejercerse en 2026 resultará suficiente para: a) mejorar la calidad de vida de los +/- 130 millones de mexicanos; b) reducir las desigualdades sociales; c) promover el crecimiento económico; d) darle seguridad a la población; y, d) generar empleos.

En teoría sería lo correcto. Pero, en la práctica, se vislumbra que ésas ofertas no se cumplirán, como ningún otro acuerdo para rescatar a los más jodidos, pues a las 32 entidades federativas (incluida la Ciudad de México), apenas se les asignarán recursos para irla pasando, mientras que al sector energético se le otorgaran caudales, siendo que durante décadas ha sido y lo es todavía, un barril sin fondo para el enriquecimiento de funcionarios.

A la mano, conservo copia del proyecto del reparto presupuestal que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. Y, por supuesto, ahí se observan claramente los ‘tijeretazos’, como el aumento sustancial a otras áreas que no aportan nada y sí mucho gastan.

En descargo de este ‘panorama pesimista’, el secretario de Finanzas del gobierno estatal, Carlos Irán Ramírez González, luego de entregarle la propuesta del paquete económico (estatal) 2026 a la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública –presidida por el diputado Isidro Jesús Vargas Fernández–, afirmó que el Gobierno de Tamaulipas demuestra nuevamente su compromiso con las familias, pues el presupuesto propuesto no solo garantiza estabilidad fiscal, sino que evita la creación o incremento de impuestos. Un enfoque responsable y solidario que marca una diferencia tangible con gobiernos anteriores.

Con esta su política económica, el gobierno refuerza su apuesta por el progreso y el bienestar, porque gracias al manejo ordenado y transparente de las finanzas públicas, se han logrado las mejores calificaciones crediticias, consolidándose Tamaulipas como una entidad confiable y atractiva para la inversión.

Acueducto

La magna obra de la segunda línea de acueducto para Victoria, la capital de Tamaulipas, quedará concluida en el 2027, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Conferencia del Pueblo de este miércoles.

Esta obra marcará historia por la solución que dará al problema de abasto en la ciudad, y en la que el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, será incluido por ser quién saco el proyecto del olvido en el que se mantuvo por muchas administraciones municipales y estatales.

La obra hidráulica también es reflejo de que cuando el Municipio, el Estado y la Federación trabajan en equipo se pueden lograr grandes cosas. Mérito que se atribuye al gobernador Américo Villarreal Anaya por la excelente relación que mantiene en todas las áreas del gobierno federal.

Cómo se recordará, en el 2021 el alcalde capitalino actualizó el proyecto y lo ingreso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contando con el respaldo del mandatario tamaulipeco para gestionar el recurso necesario para la construcción de la segunda línea de acueducto, que a la fecha presenta un avance del 30 por ciento.

