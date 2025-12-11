Reprueban 145 cuentas públicas

El Congreso de Tamaulipas evaluó 300 cuentas públicas de 2021 a 2023 y reprobó casi la mitad por irregularidades

CIUDAD VICTORIA, TAM.- De la evaluación de 300 cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023, el Congreso del Estado aprobó 155 cuentas y 145 fueron reprobadas.

En sesión de este miércoles, también se aprobaron 30 leyes de ingresos municipales para 2026 sin incrementos en impuestos tasas o cuotas, mientras que en otros que proponen aumentos o nuevos impuestos quedaron bajo la lupa y la advertencia de que no serán aprobados.

Los legisladores conocieron los dictámenes emitidos por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, derivados del análisis de 300 cuentas públicas correspondientes a los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023.

El dictamen que se propuso en el Pleno contenía los siguientes resultados:

Ejercicio 2021: 15 cuentas revisadas; 2 cumplieron y 13 no cumplieron.

Ejercicio 2022: 90 cuentas revisadas; 49 cumplieron y 41 no cumplieron.

Ejercicio 2023: 195 cuentas revisadas; 104 cumplieron y 91 no cumplieron.

En tribuna el diputado Eliphalet Gómez Lozano, presidente de la Comisión de Vigilancia, dijo que la revisión de estas cuentas, aprobadas por el Pleno, constituyen un ejercicio institucional y transparente de rendición de cuentas.

“Esta ruta garantiza certeza técnica, fortalece los procesos de revisión de la cuenta pública y contribuye a un ejercicio más responsable de los recursos públicos”, resaltó.

Anteriormente del ejercicio fiscal 2021, el Congreso reprobó 41 de 44 cuentas heredadas de la administración del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, iniciando procesos de revisión profunda y denuncias penales.

De 2022 y 2023, la Auditoría Superior del Estado había reportado que un 60 por ciento de las cuentas de esos años, junto con las del 2021, fueron reprobadas por no comprobar recursos, incluyendo ayuntamientos, Comapas, Organismos Públicos Descentralizados y entes estatales..

Aquí también se habían detectado pagos irregulares, incluyendo más de 40 millones de pesos a despachos jurídicos ligados a García Cabeza de Vaca, lo que motivó parte de las revisiones.

Las observaciones, dependiendo de la gravedad de las irregularidades, darán paso a procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa o al Órgano Interno de Control, que podría derivar en denuncias penales.

Aprueban leyes de ingresos

Durante la sesión de este miércoles también se aprobaron 30 leyes de ingresos municipales, todas ellas sin incrementos en impuestos, tasas o cuotas, que corresponden a los municipios de:

Abasolo, Aldama, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, El Mante, Gómez Farías, González, Güémez, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Jiménez, Llera, Mainero, Méndez, Mier, Miquihuana, Nuevo Morelos.

Ocampo, Padilla, Palmillas, San Carlos, San Fernando, San Nicolás, Valle Hermoso, Victoria y Xicoténcatl que no presentaron cambios, manteniéndose los cobros establecidos en ejercicios anteriores.

En este punto, el diputado Isidro Vargas, Presidente de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, señaló que las 30 leyes de ingresos municipales aprobadas se mantienen sin cambios, asegurando que no habrá incrementos que puedan afectar a la población.

Temprano en las las Comisiones de Asuntos Municipales y de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, se analizaron los casos de 13 municipios que plantean cambios en sus leyes de Ingresos.

Aunque algunos de ellos se aprobaron pues se trató de ajustes que se alinean al porcentaje de la inflación e incluso en algunos casos son a la baja, en otros casos no se aprobarán, pues resultan excesivos y lesionan la economía de los ciudadanos, advirtieron.

En el caso de Río Bravo se aprobó la propuesta de la carta de derecho a perpetuidad y carta de anuencia para empresas de seguridad en 1 y 30 UMAs respectivamente.

Para Tula se aprobará la propuesta, pues la mayoría de conceptos son ajustes mínimos, “no prevé impuestos nuevos solo ajustes ligeros”, entre otros, la carga y descarga de vehículos a razón de 3 UMAs, además de incorporar al proyecto la zona restringida.

Para el municipio de Camargo es procedente un concepto de servicios catastrales en urbano y rústico y Jaumave presentó tres conceptos a la baja en cobros de derechos y uno con ajuste mínimo que es un permiso de ferias.

Miguel Alemán propone un ajuste ligero en la gestión administrativa de pasaportes a 3 UMAS; Soto la Marina un ajuste del 10 por ciento en el caso del aprovechamiento del auditorio municipal.

Villagrán se autoriza cambiar de pesos, a UMAs, cuando un ciudadano pide gavetas, lo que sería una recuperación de costos; para Altamira es procedente el tema del estadio municipal, la preparatoria, y la emisión de documentos ya que son a la baja con tope a UMAs.

Para Nuevo Laredo, es procedente ajustes al uso de alberca, espacios culturales, alberca, museos, corrección de conceptos en servicios, catastrales y desarrollo urbano y Matamoros se propone bajar de 120 a 48, UMAs como lo tiene Reynosa, en el permiso de carga y descarga.

En el caso de Ciudad Madero no se aprueban las multas porque ya están consideradas en los reglamentos municipales; las concesiones de mercados se homologan con las de Tampico porque la iniciativa propuesta tenía un alto cobro.

Se ajustan los cobros por el uso de canchas de fútbol, ya que estaban muy altos, así como los costos por el uso del parque bicentenario se propuso bajarlos al porcentaje de la inflación.

No se le aprueba la propuesta de vigencia de la carta de radicación, tampoco la vigencia de la licencia de funcionamiento para proteger la economía local y se proponen ajustes a la baja por cobro de publicidad en panteones y tampoco se aprueban las multas de Proteccion Civil, porque resultaban excesivas.

Perla Reséndez

Expreso-La Razón