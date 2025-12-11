Sentencian a homicida de Noé Ramos

Un Tribunal Unitario de Juicio Oral impuso una sentencia de 42 años y 6 meses de prisión contra Eliud Guadalupe “M”, declarado culpable del delito de Homicidio Calificado del ex candidato a la alcaldía de El Mante

CD. MANTE.- El homicidio de Edgar Noé Ramos Ferretiz, quien fuera candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de El Mante y alcalde con licencia, ocurrido en plena jornada proselitista, obtuvo este miércoles una resolución judicial.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que un Tribunal Unitario de Juicio Oral impuso una sentencia de 42 años y 6 meses de prisión contra Eliud Guadalupe “M”, declarado culpable del delito de Homicidio Calificado.

El crimen, registrado el 19 de abril de 2024, conmocionó profundamente al municipio.

Aquella mañana, Ramos Ferretiz realizaba actividades de campaña en la colonia Azucarera: había asistido a un desayuno con vecinos y posteriormente recorría los domicilios para solicitar el voto cuando fue sorprendido y atacado con un arma punzocortante.

Las heridas le provocaron la muerte poco después, pese a los esfuerzos por trasladarlo a recibir atención médica.

De acuerdo con la Fiscalía, el Agente del Ministerio Público presentó durante el juicio pruebas suficientes —peritajes, testimonios, análisis técnicos y reconstrucción de hechos— que permitieron acreditar la responsabilidad del agresor, quien fue detenido horas después del ataque.

Además de la pena de prisión, la autoridad judicial determinó que Eliud Guadalupe “M” deberá cubrir 344 mil 470.89 pesos por concepto de reparación del daño a los familiares del candidato fallecido.

El asesinato de Ramos Ferretiz, uno de los aspirantes más visibles en la contienda electoral de 2024, generó una fuerte reacción social y política en El Mante , donde ciudadanos y líderes partidistas exigieron justicia y mayores garantías de seguridad durante el proceso electoral.

Su muerte marcó uno de los episodios de violencia política más graves registrados en la región en los últimos años.

La Fiscalía reiteró que la sentencia refleja el compromiso institucional de combatir la impunidad en delitos que atentan contra la vida y afectan la estabilidad de las comunidades tamaulipecas.

POR STAFF

EXPRESO LA RAZÓN