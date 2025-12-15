Aaron Ramsey dice que le rescindieron el contrato en Pumas

El futbolista galés también envió un mensaje para Efraín Juárez y el cuerpo técnico de la UNAM por ayudarlo a salir de las fuertes lesiones que afectaron su rendimiento en la cancha

Aaron Ramsey dio un mensaje a la afición de los Pumas de la UNAM donde rompió el silencio al dar a conocer el motivo por el cual dejó a la escuadra del Pedregal a medio torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El futbolista galés aseguró que fue una sorpresa y por consiguiente una decepción, afirmó en un mensaje en sus redes sociales.

En su mensaje, el mediocampista de 34 años de edad envió un agradecimiento especial para el director técnico Efraín Juárez, así como para el cuerpo técnico que lo ayudaron a sortear las lesiones que mermaron su rendimiento en el terreno de juego. No obstante, indicó que sintió la hospitalidad de la gente mexicana:

«Quiero agradecer enormemente al entrenador, al cuerpo técnico y, en especial, al personal médico por ayudarme en un momento difícil con las lesiones»: Aaron Ramsey.

¿Corrieron a Aaron Ramsey de Pumas?

«Quisiera agradecer al pueblo mexicano por su amabilidad y generosidad, por hacernos sentir tan bienvenidos a mí y a mi familia en la Ciudad de México”, señaló el nacido en Gales quien hace unas semanas fue presentado como uno de los participantes del programa deportivo Icon Series que invita a celebridades a jugar golf.

Sobre su estadía como mediocampista de Pumas de la UNAM, Ramsey afirmó que tras la rehabilitación de sus lesiones estaba listo para regresar a la acción con la escuadra felina, pero se llevó una gran sorpresa al enterarse que su contrato había sido rescindido.

“Con su ayuda y mucho trabajo, estaba listo y en forma para los partidos restantes y tenía muchas ganas de dar lo mejor de mí por los Pumas. Desafortunadamente, mi contrato fue rescindido, lo cual fue una sorpresa y, obviamente, una decepción”: Aaron Ramsey.

Aaron Ramsey dijo que no tuvo más remedio que regresar a Gales

El medio galés señaló que tras enterarse de que no entraba más en los planes de Pumas de la UNAM, no tuvo otro camino que regresar de vuelta al Reino Unido, toda vez que había dejado de acudir a los entrenamientos de los universitarios tras perder a su mascota.

“Por lo tanto, no tuve más opción que regresar a casa, a Gales. Gracias de nuevo por todo el apoyo durante el tiempo que pasamos en México. Es un lugar hermoso y sin duda volveremos a visitarlo pronto”, acotó el jugador europeo.

Aunque Aaron Ramsey fue convocado a la selección de futbol de Gales tras salir de Pumas, no pudo permanecer con sus compañeros debido al fantasma de las lesiones que terminaron por evitar que se consolidara en la élite mundial. En esa ocasión no pudo enfrentar a las selecciones de Inglaterra y Bélgica.

CON INFORMACION DE EL HERALDO DE MÉXICO