Aficionado del Toluca termina lesionado tras caer desde la tribuna a más de 10 metros de altura

Un fanático de Toluca fue llevado al hospital luego de sufrir una caída de más de 10 metros en la final ante los Tigres del Apertura 2025.

Mientras que los Diablos Rojos del Toluca definían el campeonato del Apertura 2025 en la tanda de penales ante Tigres de la UANL, un lamentable suceso ocurría en las gradas del Estadio Nemesio Díez luego de que un aficionado cayó desde una de las tribunas provocando que quedara inconsciente requiriendo la asistencia médica.

Según testimonios de las personas que estaban cerca de la zona, la caída del aficionado se dio como consecuencia del constante movimiento que se estaba generando en la tribuna con cada uno de los penales luego de que Toluca y Tigres empataron a dos goles en el tiempo reglamentario.

En cada uno de los goles, la parte alta de la tribuna se recorría al inferior de la zona provocando una avalancha, fue en ese momento cuando el aficionado del Toluca habría perdido el control y caído a la fosa que separa a las gradas de la cancha, esto como una medida de seguridad. La caída se estima de 10 metros.

“En el momento de mayor tensión del encuentro, se generó una avalancha humana, la cual ocasionó que el individuo cayera a la fosa que separa las gradas de la cancha”, reporta Noticias Estado de México.

Luego de la caída, los mismos aficionados hicieron el llamado para que las autoridades del inmueble y servicios de emergencia lo atendiera. La imagen mostraba a un joven que había quedado de espaldas en el suelo, por lo que se presume que el impacto fue directo a la cabeza del lesionado.

El aficionado quedó inconsciente y fue atendido por los paramédicos antes de ser llevado a un hospital cercano. Su estado de salud no ha sido informado por el equipo, la institución médica o un familiar del afectado.

Los festejos del bicampeonato de Toluca se detuvieron brevemente para permitir el trabajo de las asistencias.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR