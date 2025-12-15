Alcanza Nuevo Laredo nivel “AAA” en solidez financiera

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- En un hecho que ratifica la eficiencia administrativa y el manejo responsable de los recursos públicos, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, ha alcanzado el nivel más alto en solidez financiera.

La agencia internacional Moody’s Local México anunció el incremento de la calificación crediticia del municipio a AAA.mx, el rango más elevado en la escala nacional.

Este reconocimiento, oficializado el 9 de diciembre de 2025, eleva al municipio desde el nivel anterior de AA+.mx, manteniendo una perspectiva estable. El reporte de la calificadora destaca que este logro es resultado directo de una gestión que ha sabido combinar altos superávits operativos con una fuerte posición de liquidez y un nivel de endeudamiento sumamente bajo.

La administración de Carmen Lilia Canturosas ha logrado lo que pocos gobiernos: hacer más con menos burocracia. De acuerdo con el informe de Moody’s, al cierre de septiembre de 2025, mientras los ingresos totales del municipio crecieron un 3.5%, el gasto operativo se redujo en un 6.0%.

Esta política de austeridad inteligente permitió, simultáneamente, incrementar en un 19.8% el gasto de capital, destinando recursos históricos directamente a proyectos y obras en beneficio de la ciudad.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas señaló que este indicador no es solo un dato técnico, sino el reflejo de un gobierno transparente que rinde cuentas claras.

“Esta fortaleza financiera es una garantía de confianza para la ciudadanía y para quienes ven en nuestra ciudad un espacio seguro para invertir y crecer. Demostramos con hechos que cuando se gobierna con honestidad y eficiencia, los recursos alcanzan para transformar la realidad de las familias neolaredenses sin comprometer el futuro del municipio”, afirmó la presidenta municipal.

Fitch Ratings también reconoce finanzas de Nuevo Laredo este 2025

Este nuevo aval de Moody’s viene a consolidar un año histórico para las finanzas de Nuevo Laredo; ya que se suma a la realizada el pasado agosto por Fitch Ratings, agencia que también ratificó la máxima calificación crediticia ‘AAA’ a nivel nacional e internacional para el municipio, entregando el reconocimiento directamente a la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Con ambas agencias otorgando la máxima categoría, Nuevo Laredo se posiciona como el primer municipio de México en tener una calificación AAA y calificación internacional de A+.

Indiscutiblemente por esa eficiencia administrativa gubernamental Nuevo Laredo entra a un grupo selecto y reducido de las ciudades con la mejor calificación crediticia a nivel nacional, situándose a la par de San Pedro Garza García, Nuevo León, Querétaro y equiparándose al nivel de solvencia del Gobierno Federal.

Durante los años 2024 y 2025, la administración municipal ha demostrado un manejo responsable y eficiente de sus finanzas públicas. Moody’s proyecta que esta tendencia continuará, sustentada en una economía sólida y diversificada vinculada al comercio internacional.

La agencia resalta y reconoce que el nivel de deuda neta de Nuevo Laredo es “muy bajo”, promediando apenas el 6% de los ingresos operativos.

Así, el Gobierno de Nuevo Laredo reafirma su liderazgo como una de las ciudades fronterizas más dinámicas, estratégicas y confiables para la inversión en todo el país.

Además, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas se comprometió que al finalizar su administración el municipio de Nuevo Laredo liquidará en su totalidad la deuda publica heredada por anteriores administraciones que actualmente oscila en el orden de 320 millones de pesos.

