BETO PRIETO igual, inmerso en corrupción

ENTRELÍNEAS/ MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRÍGUEZ

El grave suceso ocurrido hace unos cuantos días donde se envió envuelto TONY GRANADOS FÁVILA, hermano del alcalde de H. Matamoros ALBERTO, va más allá de una simple retención por parte de personas non gratas de aquella ciudad fronteriza, al respecto nos dicen que el problema aún ha quedado saldado, incluso nos advierten que se complicó aún más de lo que trasciende tan es así que el mencionado sujeto se ha provisto o más bien lo han provisto de un fuerte dispositivo de seguridad, de este tamaño es el miedo.



Por lo demás e igual nos informan que el problema suscitado es producto en gran parte del agudo protagonismo en el que incurre el hermanito del edil y solo por demostrar a todos que es el número dos administrativamente hablando en todo lo que se haga o se pretenda realizar en el ayuntamiento, asimismo se comenta y se espera que lo sucedido sirva como escarmiento a TONY para que le baje de de “esos”, ni que fuera gripa dirían en el rancho. En otro tema dentro de la efervescencia política que día a día sube de tono sobre quienes serán las o los presuntos candidatos a gobernadores del estado por MORENA y que al igual que en otros estados de la república mexicana en que habrá elecciones y donde Tamaulipas no es ajeno los nombres de los posibles aspirantes van y vienen.



En ese sentido al menos en la entidad ya se barajan varios nombres resaltando por aquello de que es tiempo de mujeres los nombres de la alcaldesa de Nuevo Laredo CARMEN LILIA CANTU ROSAS, la senadora OLGA SOSA RUIZ y la Presidente del Supremo Tribunal de Justicia TANIA CONTRERAS mas las que se sigan acumulando en el devenir de los días. Por parte de los varones que también hacen aire podemos nombrar al menos por datos que nos filtran desde el epicentro de política nacional en este caso del Centro de Seguridad Nacional (CISEN) el diputado federal CARLOS CANTUROSAS, el alcalde de Victoria LALO GATTAS BÁEZ un presunto “tapado” e igual mas los que surjan nos refieren.



En fin el caso es que al cierre del año y que aún le falta un buen para que la situación política comience a tomar forma los nombres de algunos posibles prospectos ya comienzan a escucharse con singular alegría, ahí queda.



En tanto el revire que hacen los panistas en contra del titular de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado HUMBERTO PRIETO HERRERA a quien acusan de una serie de delitos donde impera la corrupcion y trafico de influencias entre otras cosas dentro de su propia familia no es otra cosa más que decirle que el escupir para arriba tiene serias consecuencias.



Lo anterior habida cuenta que el mentado diputado panista-morenistas encabeza precisamente una andanada en donde acusa por corrupción y infinidad de delitos a conspicuos miembros del albiceleste entre ellos destaca y por mucho el muy felón ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, como dice la vieja sentencia ve la paja en el ojo ajeno pero no ve la viga que en hay en el suyo, así las cosas.



En otro asunto en un ambiente de cercanía, solidaridad y espíritu navideño el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y la Presidenta del DIF Tamaulipas doctora MARÍA de VILLARREAL encabezaron la Brigada Navideña Transformando Familias realizada en el Poblado Las Higuerillas del municipio de H: Matamoros donde convivieron con decenas de familias de comunidades rurales y la región quienes recibieron apoyos de forma gratuita.



Al mencionado sitio en el que habitan cerca de 3 mil 500 familias llegaron los tres órdenes de gobierno para brindar atención directa a habitantes de Capilla, Mano de León, Higuerillas, Caracol y Laguna Madre entre otras, comunidades de alta marginación compuestas mayormente por pescadores con una profunda tradición y arraigo.



Entre otras cosas, por instrucción del alcalde de Victoria, LALO GATTAS BAEZ la Secretaría de Servicios Públicos reforzará las cuadrillas de recolección de basura para atender el aumento de 500 toneladas que se generan durante la temporada decembrina.



CARLOS CHARLES titular del área informó que la recolección diaria de residuos y material de desecho se duplica con la celebración de las fiestas navideñas.



Indicó el funcionario que se dispones de 24 unidades para cubrir el servicio en las rutas matutinas y 15 vespertinas en las casi 550 colonias de la ciudad y la zona rural del municipio se mantiene un óptimo servicio alcanzando una cobertura del 98%, por lo mismo hace un llamado a la población para sacar la basura al paso de los camiones recolectores y evitar la acumulacion de residuos en la via publica.

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez

Correo: maguilar96hotmail.com