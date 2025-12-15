Destruye el frente de su camioneta en choque con poste

El percance se registró la noche del domingo, en esa vialidad, entre la avenida Universidad y la calle Wisconsin de la colonia Hospital Regional en Tampico.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Destruida de la parte frontal, terminó una camioneta que se impactó contra un poste de concreto, en la calle 10.

Tras el golpazo, el poste se desplomó.

Solo golpes leves presentaban quienes viajaban a bordo.

El percance se registró la noche del domingo, en esa vialidad, entre la avenida Universidad y la calle Wisconsin de la colonia Hospital Regional en Tampico.

La camioneta en color gris transitaba aparentemente a exceso de velocidad por esa calle.

Eso ocasionó que el conductor perdiera el control del volante, chocando posteriormente contra un poste de la CFE.

El vehículo quedó bastante dañado de la parte delantera pero los pasajeros tuvieron suerte al presentar solamente golpes leves.

Correspondió a elementos de Tránsito, tomar conocimiento del accidente.

Por. Benigno Solís/La Razón