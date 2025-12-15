Detienen a Nick Reiner tras asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michel

Luego de que autoridades de Los Ángeles encontraron sin vida los cuerpos de Rob y Michel Reiner, se dio a conocer la detención de su hijo, quien era al principal sospechoso del homicidio

La mañana de este lunes se dio a conocer la detención de Nick Reiner tras el asesinato de sus padres, Rob y Michele Reiner, cuyos cuerpos fueron hallados la tarde del domingo 14 de diciembre con heridas punzocortantes; hasta hace unas horas el principal sospechosos del homicidio era Nick Reiner, el hijo de en medio de la pareja y hce unos momentos se revelò que fue detenido por la policía de Los Ángeles.

La ficha de detención consultada por el Heraldo de México señala que Nick Reiner fue detenido por actividades delictivas relacionadas a las pandillas (LAPD-Gang Activity); sin embargo, no hay más detalles sobre el cargo. En cambio, medios estadounidenses como Page Six mencionan que el arresto sí fue bajo cargos del asesinato a puñalaas de sus padres.

De acuerdo con los detalles, el arresto ocurrió el 14 de diciembre de 2025 a las 21:15 pm, es decir, horas después del hallazgo de los cuerpos de Rob Reiner y su esposa Michele, aunque se confirmó hasta este lunes. Los reportes también indican que el hijo del matrimonio se encuentra en la cárcel Parker Center en Los Ángeles. Allí mismo, se dio a conocer que Nick deberá pagar una fianza de cuatro millones de dólares, es decir, de 72 a 74 millones de pesos mexicanos.

Tras el hallazgo de los cuerpos sin vida del cineasta y la fotógrafa, mismos que presentaban signos de violencia por heridas de puñaladas, el caso está siendo investigado como un homicidio y hasta esta mañana el principal sospechoso era el hijo de 32 años de los Reiner. Cabe destacar que desde anoche se reveló que Nick estaba bajo interrogación por la muerte de sus padres.

Luego de darse a conocer la detención y traslado a la cárcel de Nick, medios locales han contactado al representante de Rob; sin embargo no han obtenido respuesta a declaraciones. Mientras tanto, crecen las dudas sobre cuál era la relación entre el hombre de 32 años y sus padres, así como que ha vuelto a surgir el pasado relacionado a la drogadicción del escritor.

Cabe destacar que durante su adolescencia, Nick Reiner cayó en las drogas y a lo largo de su vida entró y salió de clínicas de rehabilitación. En 2016 el joven habló de este duro proceso que lo llevó a alejarse de su familia y hogar hasta el punto de vivir en las calles de varios estados, según confesó a la Revista People.

Este duro momento de su vida lo motivó a dar sus primeros pasos en el entretenimiento, pues coescribió la película Being Charlie, un largometraje autobiográfico en el que contó parte de su historia.

¿Qué se sabe del asesinato de Rob Reiner y su esposa Michele?

Cerca de las 15:00 horas del domingo 14 de diciembre de 2025 los bomberos de Los Ángeles encontró los cuerpos sin vida del cineasta Rob Reiner y de su esposa, la fotógrafa Michele Reiner; el equipo de emergencia acudió luego de que Romy, la hija de la pareja encontró a sus padres con heridas de puñaladas en su hogar en la avenida Chadbourne, al oeste de la ciudad.

Entre los detalles previos al homicidio, se sabe que la noche del asesinato, Nick y sus padres acudieron a una fiesta de Navidad organizada por Conan O’Brien donde padre e hijo tuvieron una acalorada discusión por la que se vieron obligados a abandonar la fiesta.

Más tarde, Romy encontró a sus padres en su casa de Brentwood supuestamente con la garganta cortada tras la discusión con Nick. Hasta ahora, continúan las investigaciones para esclarecer el caso.

