Entrega Armando Martínez becas educativas

Respalda el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes de nivel básico

ALTAMIRA, TAM.- Refrendando su compromiso con el fortalecimiento de la educación como pilar del desarrollo social, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, participó en la ceremonia de entrega de Becas Avanza para niñas, niños y adolescentes, realizada en la Escuela Primaria Estado de Tamaulipas.

Durante el evento, el edil destacó que impulsar la educación es la vía más sólida para construir un mejor presente y generar mayores oportunidades para la niñez y juventud, subrayando que el acceso a apoyos educativos permite avanzar hacia una sociedad más justa y con bienestar.

“Con la firme convicción de que sin educación no hay transformación, respaldamos a nuestras y nuestros estudiantes de la mano del gobierno humanista de nuestro amigo, el gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, amigo de Altamira, quien ha demostrado con hechos que invertir en la educación es apostar por el bienestar y el desarrollo de Tamaulipas”, expresó el alcalde.

Esta entrega simboliza un total de 392 becas educativas en beneficio de alumnas y alumnos de 79 escuelas de nivel básico, con un apoyo económico de 5 mil pesos por estudiante, dividido en dos pagos semestrales, lo que representa una inversión total de 980 mil pesos.

Cabe destacar que, durante su intervención, el Dr. Armando Martínez solicitó un minuto de aplausos en memoria de Juan Guillermo Mansur Arzola, quien se desempeñaba como director general del ITABEC y falleció el pasado fin de semana, reconociendo su labor y compromiso con la educación en el estado.

POR OSCAR FIGUEROA