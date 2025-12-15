Explota estufa en Casa Hogar; 60 pacientes se quedan sin cocina

Esta situación pone en riesgo la preparación de alimentos para los 60 pacientes que dependen de la caridad para su sustento.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Casa Hogar San Pedro, ubicada en la Congregación Lomas del Real en Altamira, solicita el apoyo de la comunidad para adquirir una nueva estufa, luego de que el equipo anterior sufriera una explosión.

La directora de la Casa Hogar San Pedro, Romana González Ríos, explicó que el siniestro los dejó sin un lugar adecuado para cocinar.

Al acudir a la mañanera del alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, dio a conocer la urgencia y el tipo de equipo que necesitan para reanudar la cocina.

«Nos explotó la estufa que teníamos, era una estufa grande y con quemadores muy grandes, por lo que no tenemos donde cocinar. Se acarreó leña de un vecino que tenía mucha, pero se mojó con la lluvia. Necesitamos una estufa industrial de las pesadas para poder cocinar y aceptaríamos una que esté buena, no importa que sea de uso, lo importante es que prenda bien y no tenga fuga.»

La directora recordó que la casa hogar atiende a 60 pacientes y la mayoría son adultos mayores con enfermedades mentales y sin apoyo familiar, dependen completamente de la caridad para sus tratamientos y alimentación.

Por. Oscar Figueroa

La Razón