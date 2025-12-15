Fallece el luchador Solomon Grundy, estrella del CMLL y AAA

El famoso granjero de Kentucky se ganó el corazón de todo el público, quienes también lo conocieron como "el hombre montaña" por su enorme tamaño y su gran peso

La comunidad de la lucha libre mexicana se vistió de luto este 15 de diciembre de 2025 al confirmarse la muerte de Tim Hagood, mejor conocido por su personaje de Solomon Grundy. El gigante texano, que se ganó el apodo de “El Hombre Montaña” por su tonelaje, falleció a la edad de 64 años, de acuerdo con la información preliminar.

Tim Hagood dejó una marca indeleble en el corazón de la afición. Su impresionante físico y su particular carisma le aseguraron un lugar especial en la memoria histórica de la lucha libre mexicana, incluso fueron múltiples personalidades del pancracio nacional quienes dieron a conocer la noticia con emotivas publicaciones en las redes sociales.

«Con tristeza iniciamos esta semana pues se ha ido a la arena celestial una gran amigo y compañero de profesión como lo fue «El Granjero De Kentucky:»: Salomón Grundy; me uno en oración por su lamentable pérdida», escribió El Satánico.

¿De qué murió Salomon Grundy?

Aunque algunas fuentes locales citaron un infarto como la causa del deceso, se sabía que el luchador enfrentaba serios problemas de salud, destacando una insuficiencia renal que lo obligó a retirarse del deporte espectáculo y le causó un drástico deterioro físico en sus últimos años.

Solomon Grundy se levantó como una figura memorable en el pancracio nacional durante la efervescencia de la década de 1990. Aunque era originario de San Antonio, Texas, donde debutó profesionalmente en 1987, fue s llegada a México, en marzo de 1990, lo que causó un impacto inmediato en su carrera.

¿Quién era Solomon Grundy?

Su personaje se caracterizó por una imagen ruda con barba prominente, cabello largo y su distintivo peto de mezclilla, que contrastaba con una actitud que muchos aficionados consideraron «agradable» a pesar de su rol de villano. El luchador cimentó su fama en la Arena México, siendo una estrella recurrente tanto en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) como, posteriormente, en la Lucha Libre AAA.

A lo largo de su carrera, Grundy cosechó éxitos fuera de México, donde se hizo con títulos como el Texas Championship Wrestling Tag Team Championship y el Mid South Championship, este último junto a Scott Steiner. Sin embargo, en México, su legado se forjó a través de encarnizadas rivalidades que resultaron en victorias de prestigio. Sus duelos más recordados fueron contra la icónica tercia de Brazo de Plata, Brazo de Oro y El Brazo. En estos enfrentamientos, Grundy demostró su capacidad para someter a luchadores de gran calibre. De hecho, el gigante arrebató la cabellera a figuras reconocidas como Brazo de Plata y, en otra ocasión, a su compañero de dupla, Aaron Grundy.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO