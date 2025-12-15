Filtran video de la discusión entre David Faitelson y Antonio Mohamed

Antonio Mohamed entró a la historia con un bicampeonato y su quinta copa de la Liga MX, pero no quedó exento de las críticas de los analistas deportivos

La celebración de la gran final del fútbol mexicano, donde Toluca se alzó con el bicampeonato, se vio abruptamente opacada por una confrontación tras bambalinas. El reconocido periodista deportivo David Faitelson utilizó sus redes sociales para denunciar públicamente que fue agredido verbalmente y amenazado por el entrenador argentino Antonio Mohamed, en medio de la euforia post-partido.

La denuncia de Faitelson en redes sociales

Faitelson, sin escatimar en detalles, relató la tensa y hostil escena que presenció en los pasillos del estadio. Según su testimonio publicado en X, el altercado fue una confirmación de la falta de control o ética del estratega en momentos de alta presión. “Lo único que hizo Antonio Mohamed fue confirmarme que, por momentos, pierde la ética y la moral…”, inició Faitelson su denuncia, contextualizando el incidente en un patrón de comportamiento que ha mostrado antes el Turco.

El periodista detalló el momento exacto de la agresión: Mohamed, con un puro encendido en la mano, lo enfrentó de manera intimidante. El estratega «me ve a los ojos y me amenaza con darme un cabezazo, me dice que soy ‘una mierda’ y me advierte que no dará entrevistas a Televisa mientras no me manden a mi a la mierda». La confrontación se produjo instantes después de que Toluca conquistara el título de liga.

El entrenador del equipo campeón del futbol mexicano… pic.twitter.com/6nwxsHZqSz — David Faitelson (@DavidFaitelson_) December 15, 2025

¿Qué respondió Faitelson a Mohamed?

Faitelson no solo criticó el estallido emocional, sino que comparó la conducta del técnico con la de un aficionado radical. Tras reconocer el innegable talento de Mohamed en la dirección técnica, el periodista lo calificó duramente: «y, tan primitivo como un ‘barra brava’». Esta crítica se basó en que el periodista simplemente había emitido un «punto de vista», el cual el entrenador, visiblemente molesto, decidió responder con insultos y amenazas físicas.

Además, El periodista David Faitelson vinculó el arrebato de Antonio Mohamed a episodios de controversia anteriores, como su decisión de «castigar» al portero Hugo González en una situación pasada, señalando una recurrente pérdida de juicio por parte del argentino.

En un segundo tweet, el analista deportivo expresó su profunda decepción por la actitud del estratega. “Me da mucha pena que el entrenador campeón del futbol mexicano y uno de los mejores de la historia se haya portado tan majadero, altanero y mal educado con un periodista que dio un punto de vista y que se puede equivocar o no”, lamentó Faitelson.

El periodista finalizó su descargo con una fuerte crítica a la pasividad de los directivos del equipo rival: la agresión se desarrolló “además, bajo la complacencia de la directiva del @TolucaFC que estaba a solo unos metros…”, indicando que la cúpula del club fue testigo del maltrato sin intervenir.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO