Formalizan convenios para recolección de residuos sólidos con negocios y restaurantes de Madero

Rocío de Leija Pimienta, directora de Ingresos del Ayuntamiento, informó que avance forma parte de la estrategia municipal para regularizar el servicio y fortalecer la recaudación

CIUDAD MADERO, TAM.- Durante los últimos tres meses fueron formalizados 35 convenios para la recolección de residuos sólidos con negocios y restaurantes de Ciudad Madero.

Rocío de Leija Pimienta, directora de Ingresos del Ayuntamiento, informó que avance forma parte de la estrategia municipal para regularizar el servicio y fortalecer la recaudación.

Actualmente, dijo , se tienen 92 convenios registrados, de los cuales más de un tercio ya se encuentran debidamente firmados y en operación.

Entre los meses de noviembre y diciembre, la meta establecida es recaudar un millón de pesos por este concepto, registrando hasta ahora 607 mil 775 pesos.

Dicha cantidad representa un avance del 60.77 por ciento, lo que refleja una respuesta favorable por parte del sector comercial.

La funcionaria explicó que los cobros se realizan conforme al volumen y tipo de residuos, utilizando como referencia el tambo de 200 litros.

Aclaró que el tabulador varía dependiendo del giro del establecimiento, ya que no genera la misma cantidad de desechos un restaurante que un pequeño comercio.

Asimismo, señaló que se han realizado 72 visitas a establecimientos para promover la firma de los convenios, todos bajo la supervisión del área jurídica municipal.

Finalmente, comentó que se implementaron rutas especiales de recolección para comercios, evitando la saturación de los camiones destinados al servicio en colonias habitacionales.

Por José Luis Rodríguez Castro La Razón