Histórico: certifica la UAT toda su oferta educativa

El rector de la Universidad, Dámaso Anaya informó que la institución alcanzó el 100 % de acreditación de calidad en la totalidad de sus programas educativos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, dio a conocer un hecho histórico para la máxima casa de estudios, al informar que la institución alcanzó el 100 % de acreditación de calidad en la totalidad de sus programas educativos, lo que representa un logro sin precedentes para la educación superior en el estado.

Al respecto, señaló que este resultado representa uno de los avances más significativos obtenidos durante los últimos dos años, periodo en el que su administración rectoral impulsó una estrategia integral de evaluación académica, mejora continua y fortalecimiento institucional.

Recordó que, al asumir la rectoría al cierre del año 2023, la UAT registraba un 89.9 % de sus programas de pregrado acreditados, lo que permitía que el 94.4 % de la matrícula estudiantil cursara programas reconocidos por su calidad. Sin embargo, desde el inicio de su gestión, definió como una de sus metas prioritarias lograr la acreditación total de la oferta educativa para garantizar estándares más altos de excelencia.

Detalló que este avance fue posible gracias a la coordinación con directoras y directores de facultades y unidades académicas, así como con el personal docente y administrativo, quienes participaron activamente en procesos de evaluación y seguimiento de indicadores de calidad.

También destacó que este resultado se alcanzó con el respaldo permanente del Gobierno del Estado, y refleja el compromiso institucional asumido por la UAT para elevar la calidad educativa como eje de su transformación.

Subrayó que este logro garantiza que el total de las y los estudiantes de la UAT cursen programas reconocidos por su calidad, evaluados, pertinentes y actualizados, lo que garantiza una formación más sólida, integral y acorde con las exigencias del sector productivo y social.

Agregó que, alcanzar el 100 % de acreditación no solo representa un logro institucional, sino un paso fundamental para consolidar a la UAT como la institución de educación superior más sólida y competitiva del estado.