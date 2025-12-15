Iba por medicinas y le quitan la moto; gobernador les soluciona

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El señor José Nieves salió en su motocicleta por un medicamento para su madre Carmen Gaytán recién operada, pero fue detenido por Tránsitos de #CdVictoria al no contar con placas ni documentación de su vehículo.

Él daba por perdida la motocicleta Honda 2005

«Las gracias son al señor Gobernador Américo Villarreal, al Director de Tránsito Javier Córdoba, a la señora Eliza que trabaja en la Fiscal, y a la gente que trabaja aquí en Tránsito, porque la verdad nos ayudaron mucho», dijo la señora Carmen Gaytán.

Además, la señora y su hijo José cuidan de su otro hijo Juan Gabriel Acuña Gaytán de 52 años, con deficiencia mental y ataques epilépticos, quien requiere de medicamento controlado.

Tras gestiones de parte del Director de Tránsito, licenciado Javier Córdoba, el gobernador giró instrucciones para que en la oficina Fiscal les condonaran el pago de la licencia de conducir a José Nieves, así como la entrega de las placas de circulación para la motocicleta.

Tras ello, en Tránsito Victoria les hicieron entrega de la motocicleta.

