Llaman bomberos de Tampico a decir no a la pirotecnia y a los globos de Cantoya

En la ciudad no se otorgarán permisos para la instalación de venta de artefactos elaborados a base de pólvora como medida preventiva.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de prevenir accidentes y reducir riesgos durante la temporada decembrina, el comandante de Bomberos de Tampico, Héctor Guzmán Curiel, llamó a la ciudadanía a no comprar ni utilizar pirotecnia ni globos de Cantoya.

El jefe de la corporación expresó que la pirotecnia representa un alto riesgo, especialmente para niñas y niños, por lo que pidió responsabilidad a madres y padres de familia.

“La recomendación de parte de bomberos que no la compren. Que los padres de familia quienes tienen el capital para hacer la compra con sus hijos desistan de esto, es una tradición muy cara, deja mucha basura y que en determinado momento va a afectar a sus hijos”

Señaló que estos productos pueden causar lesiones graves e irreversibles en la niñez.

Guzmán Curiel advirtió que incluso los artículos considerados de bajo riesgo pueden provocar accidentes severos.

“Compramos que la brujita,las candelas. Hasta las lucecitas de Bengala generan tanta temperatura que se quedan pegadas a los dedos cuando un niño las toma”

Alertó respecto a que residuos como las tapas de cohetes salen disparados con fuerza, incrementando el peligro en la integridad física de niñez y juventud y en zonas habitacionales.

El comandante de bomberos Tampico pidió evitar el uso de globos de Cantoya durante las celebraciones navideñas, ya que, aunque no están prohibidos, sí provocan incendios.

“No tuvimos a causa de pirotecnia pero sí tuvimos lo que fue por globos de Cantoya… los echan al viento y los vientos los dirigen donde hay zacatales, donde hay maleza y equivale también a un incendio”

Guzmán Curiel dijo que los globos de Cantoya pueden caer en viviendas con techos de cartón, por lo que reiteró el llamado a la prevención y a celebrar con responsabilidad.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón