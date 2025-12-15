Mantiene SST vigilancia epidemiológica ante virus de la temporada invernal

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, pidió a la población no bajar la guardia y completar sus esquemas de vacunación

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) mantiene la vigilancia epidemiológica ante la circulación del virus de la influenza A(H3N2), un subtipo estacional que incrementa su presencia durante la temporada invernal, informó el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro.

El funcionario precisó que, aunque el riesgo en México se ubica de bajo a moderado, pidió a la población no bajar la guardia y completar sus esquemas de vacunación, con especial énfasis en la aplicación de las vacunas contra influenza, neumococo y COVID-19, sobre todo en los grupos más vulnerables.

Hernández Navarro explicó que la cercanía con Estados Unidos, el aumento de la movilidad por el periodo vacacional y las bajas temperaturas elevan la probabilidad de circulación de estos patógenos, por lo que se refuerza la estrategia preventiva a través de la campaña nacional de vacunación, vigente de octubre de 2025 a abril de 2026.

Destacó que esta campaña se dirige principalmente a niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades, a fin de reducir complicaciones graves asociadas a enfermedades respiratorias propias de la temporada.

“Este padecimiento causa epidemias anuales, especialmente en el hemisferio norte durante el invierno. Aunque en nuestro país el riesgo es bajo, por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya se mantiene el monitoreo epidemiológico y el análisis permanente para la detección oportuna de cualquier caso”, subrayó.

De acuerdo con datos históricos, durante el invierno 2022-2023 se registraron más de siete mil casos de influenza de este tipo. Entre las principales recomendaciones se encuentran el uso de cubrebocas en espacios con aglomeraciones, el lavado frecuente de manos y la vacunación como medida clave para disminuir hospitalizaciones y defunciones.

Por Raúl López García