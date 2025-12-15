Miles visitan a la virgen munumental

Ayer a dos días después de la inauguración de la Virgen más grande de latinoamerica en el ejido El Chorro, la visitaron miles de feligreses.Había gente de Nuevo León, Coahuila, Texas, y de todo Tamaulipas.

Hidalgo, Tamaulipas.- A dos días de la inauguración de la monumental Virgen de El Chorrito, miles de feligreses acudieron a visitarla, así como a la Virgen de Guadalupe en el Santuario de Nuestra Señora del Chorrito, del mismo lugar, ejido El Chorro.

Apenas el día 12 de Diciembre, el gobernador Américo Villarreal Anaya, con su gabinete estatal, y alcaldes de la región, inauguraron la monumental Virgen en El Chorrito, la más grande de latinoamérica.

Este 14 de Diciembre es el primer Domingo que está ya oficialmente exhibida la monumental Virgen de la Misericordia, por lo que es un atractivo turístico más en El Chorrito.

Aunado a ello, la gente acude cómo de costumbre cada domingo a visitar a la Virgen de Guadalupe, en el santuario del mismo lugar.

Desde temprana hora, arribaron varios autobuses turísticos, así cómo cientos de vehículos de varios estados del Noreste, incluso unos con placas del Estado de San Luis Potosí.

Los puestos de comida lucieron abarrotados cómo en sus mejores tiempos, así cómo los negocios con imágenes religiosas.

Al exterior de la iglesia, se encontraba una larga fila que llegaba casi hasta el callejón principal. La gente buscaba pasar a la parte trasera de la iglesia para poder tocar la Virgen de Guadalupe que apareció en el cerro.

Al mismo tiempo, al interior de la iglesia, el padre Rogelio Colunga García llevaba a cabo la misa.

Conforme pasaban las horas, la gente seguía llegando, incluso hasta pasadas las 14 horas, mientras otras tantas que llegaron desde temprano, ya iban en retirada.

Sin duda alguna, la ahora Virgen más grande de latinoamérica también será un centro de atracción turística para El Chorrito, en Hidalgo, Tamaulipas.

Por Jesús Berlanga

EXPRESO-LA RAZON