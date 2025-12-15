Muere en accidente director de ITABEC

Guillermo Mansur Arzola, falleció en un fuerte choque ocurrido en el libramiento Francisco Villa, en San Fernando, cuando se dirigía a una gira oficial en Matamoros

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Guillermo Mansur Arzola, director general del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC), falleció la mañana de este domingo 14 de diciembre en un choque frontal registrado en el libramiento Francisco Villa, en el municipio de San Fernando.

En el mismo siniestro perdieron la vida otras dos personas.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 horas en el tramo de dicha vía que conecta Ciudad Victoria con Matamoros, cuando el funcionario se dirigía al poblado de Higuerillas para participar en la visita realizada por el Gobernador.

Según los reportes, Mansur Arzola viajaba en un automóvil Jetta blanco junto con otro hombre identificado como Juan “N” de oficio doctor, quien también falleció.

Su vehículo colisionó con una camioneta azul, en la que un ocupante murió en el acto y otro resultó gravemente herido, siendo trasladado a un hospital del poblado de San Fernando.

Las autoridades realizaron los peritajes correspondientes para determinar las causas y responsabilidades del accidente.

Cerca de ese lugar, y en el mismo libramiento, se registró otro percance vial entre un tráiler y un vehículo particular, en el que lamentablemente falleció el tripulante del automóvil.

A través de sus redes sociales, la Vocería de Seguridad del estado alertó sobre ambos incidentes.

“Mansur Arzola, se distinguió por su compromiso, responsabilidad y vocación de servicio en favor del fortalecimiento de la educación en Tamaulipas, dejando un legado de trabajo y dedicación al servicio público”, expresó el gobierno del estado a través de un comunicado.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, lamentó el fallecimiento del director del ITABEC.

“Con profunda pena y dolor recibimos esta mañana la noticia del fallecimiento del Doctor Juan Guillermo Mansur Arzola, colega, colaborador y amigo profundamente apreciado por mí y por nuestra familia”, dijo.

“Expresamos nuestra más sincera condolencia a su esposa Eva Lucila, a sus hijos Juan Guillermo y Xerónimo, así como a sus familiares y amigos. Nuestro afecto y nuestro corazón están con ellas y ellos, con el deseo de que encuentren paz, fortaleza y consuelo para afrontar estos momentos tan difíciles”.

Por. Alfredo Peña

Expreso-La Razón