Presentan el calendario para el Clausura 2026 de Liga MX

La Liga MX dio a conocer el calendario para el Clausura 2026 de la Liga MX; Monterrey Vs Toluca, será el 'platillo fuerte' de la Jornada 1

La Liga MX dio a conocer de manera oficial el calendario para el Clausura 2026, mismo que arrancará el viernes 9 de enero y finalizará el domingo 24 de mayo, donde Toluca intentará conquistar el Tricampeonato.

Un día después de que Toluca se coronó frente a Tigres en la cancha del Nemesio Diez, la Liga MX dio a conocer cómo es que se jugará la Fase Regular del campeonato, mismo en el que los ‘Diablos’ debutarán frente a Rayados de Monterrey en el ‘Gigante de Acero’.

Año nuevo, torneo nuevo y calendario nuevo cortesía de @CharlyFutbol… 🤩🙌📅 ¡Fechas horarios y sedes oficiales para el Clausura 2026! Todo listo ya aquí ➡️ https://t.co/ed5eUBU9MJ#LaLigaDeLaAfición #CL26 pic.twitter.com/LfC5hvzC1f — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 15, 2025

ASÍ SE JUGARÁ LA JORNADA 1

La fecha inaugural del Clausura 2026 se disputará entre el viernes 9 al domingo 11 de enero, estos son los nueve compromisos que se jugarán en el fin de semana:

Atlas Vs Puebla / viernes 9, 21:00 horas – Estadio Jalisco.

Mazatlán Vs Juárez / viernes 9, 21:00 horas – El Encanto.

Xolos Vs América / viernes 9, 21:00 horas – Estadio Caliente.

Chivas Vs Pachuca / sábado 10, 17:00 horas – Estadio Akron.

León Vs Cruz Azul / sábado 10, 19:00 horas – Nou Camp.

Santos Vs Necaxa / sábado 10, 19:00 horas – Estadio TSM.

Monterrey Vs Toluca / sábado 10, 21:00 horas – Estadio BBVA.

Pumas Vs Querétaro / domingo 11, 12:00 horas – Estadio Ciudad Universitaria.

Atlético San Luis Vs Tigres / domingo 11, 19:00 horas – Estadio Alfonso Lastras.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR