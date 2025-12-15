Requiere Altamira 192 millones de pesos para reparar socavones

ALTAMIRA, TAM.- Altamira necesita 192 millones de pesos para reparar 66 socavones, una problemática generada por tuberías de concreto que datan de los años setenta y que rebasaron su vida útil.

El alcalde Armando Martínez Manríquez explicó que las inversiones requeridas son considerables, y solo una fracción de los socavones puede atenderse con los recursos disponibles.

“La verdad que sí ha sido mi dolor de cabeza y lo he dicho en todos lados, lo que le digo a la población es que el tema lo reviso todos los días.»

Reconoció que se trata de inversiones costosas, tan solo en 12 socavones serán aplicados 30 millones de pesos, recurso que proporcionará el Gobierno de Tamaulipas.

“Ya se imaginan cuánto dinero necesitamos para atender todos. 192 millones de pesos es lo que necesitamos para atender los socavones que nos faltarían, esa es la magnitud del problema que tenemos en la Comapa.»

El gerente de la Comapa Altamira, Gabriel Arcos Espinosa, detalló que existen 78 socavones en total, concentrados particularmente en la zona centro norte de la ciudad.

El municipio de Altamira concentra el 23 por ciento de todos los socavones que se tienen registrados en Tamaulipas.

«Hay tuberías de concreto que vienen de los años 70’s, de esa época hacia acá y que ya dieron su vida útil, es la gran problemática que tenemos.»

El funcionario agregó que a pesar de los esfuerzos, el avance depende directamente del recurso económico con que se cuente.

«Cada 100 metros de reparación nos anda costando un millón de pesos y el avance va en función del recurso que tengamos”, concluyó Arcos Espinosa.

Por Oscar Figueroa

La Razón