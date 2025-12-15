Sancionan a propietario de inmueble en Cascajal tras desprendimiento de cornisa en plena calle Reforma

El edificio había sido inspeccionado previamente en dos ocasiones sin que el propietario atendiera las recomendaciones emitidas.

TAMPICO, TAM.- La Dirección de Protección Civil de Tampico aplicó una sanción administrativa al propietario de un inmueble ubicado en la colonia Cascajal, luego de que este domingo se registró la caída de fragmentos de concreto de la cornisa de un edificio de tres pisos, lo que generó riesgo para peatones y vecinos del sector.

El titular de la dependencia, José Antonio Marín Flores, informó que el inmueble se ubica en la calle Reforma, entre 20 de Noviembre y Sor Juana Inés de la Cruz, presentaba condiciones estructurales adversas desde hace tiempo.

“En la calle Reforma ahí se desprendieron unos fragmentos de un inmueble también muy antiguo en malas condiciones”

Marín Flores expresó que el edificio había sido inspeccionado previamente en dos ocasiones sin que el propietario atendiera las recomendaciones emitidas.

“Ya teníamos hechas las visitas en dos ocasiones anteriores, no ha habido respuesta del propietario; entra un procedimiento prácticamente de requerirlo de manera más contundente, una posible sanción, por no atender la recomendación que le hicimos con tiempo”

Aunque no se reportaron personas lesionadas, hubo afectaciones a un vehículo Hyundai Creta blanco, con placas de Tamaulipas y con apoyo de personal del Ayuntamiento y maquinaria se realizó la demolición de la cornisa para prevenir un nuevo percance.

Por Cynthia Gallardo

La Razón