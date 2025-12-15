Una reina con causa: Julieta Contreras

Miss Beauty World, cuando la belleza se convierte en voz, propósito e impacto social.

En un momento en el que los concursos internacionales de belleza están redefiniendo su razón de ser, Miss Beauty World International se consolida como un referente global de una nueva visión: la belleza con causa, liderazgo social y compromiso real con las comunidades. Del 1 al 7 de diciembre, en Punta Cana, República Dominicana, se celebró una nueva edición de este certamen internacional que reunió a cerca de 40 participantes de distintas categorías, desde baby hasta classic lady, bajo un mismo principio: la belleza no es solo imagen, es propósito.

Bajo el lema “Más que belleza es el propósito”, Miss Beauty World pone el acento en el impacto humano, la autenticidad y la labor social de cada candidata, otorgando uno de sus máximos reconocimientos al Mejor Proyecto Social, considerado el corazón del certamen.

La gran ganadora fue Julieta Contreras, representante nacional de Estados Unidos, de 23 años, quien además obtuvo el premio a Mejor Proyecto Social, convirtiéndose en la nueva “BEST OF THE BEST BEAUTY WORLD INTERNATIONAL”, el título más alto que otorga la organización. Este reconocimiento no distingue categorías ni edades: es la máxima puntuación entre todas las participantes, la llamada Reina de Reinas, representada por una banda única en color rosa con colgantes, símbolo de liderazgo y diferencia.

“Que se vea que no eres solo una Miss, sino la Reina de todas las Reinas”, es la consigna que define este título. Julieta, de doble nacionalidad mexicano-americana, destacó no solo por su presencia escénica, sino por la fuerza de su historia y su trabajo social a través de la fundación “Armando Sueños”, proyecto que fue evaluado como el más sólido, auténtico y con mayor potencial de impacto durante todo el año.

Un certamen que evalúa acciones, no discursos A diferencia de otros concursos, Miss Beauty World da un peso determinante a la entrevista privada con el jurado, donde se analizan liderazgo, congruencia, visión social y valores.

Las preguntas finales no se realizan en el escenario, sino en un espacio profundo de diálogo. Ante la pregunta “¿Por qué deberías ser la nueva Reina Internacional?”, Julieta respondió: “Soy una mujer de acciones. No me baso solo en palabras, me baso en hechos. Mi historia no empieza en una pasarela ni en una sesión de fotos. Quiero esta corona no para brillar yo, sino para ayudar a alumbrar el camino de otras personas que no pueden alzar la voz.” Sobre la equidad de género, su postura fue clara: “La mujer no busca ser superior al hombre, busca estar a la par. Equidad.”

Moda, cultura y compromiso social

Durante la concentración internacional, las candidatas participaron en talleres, actividades sociales, sesiones fotográficas, eventos de moda, convivencias culturales, entrevistas y evaluaciones de proyectos sociales, reforzando la visión integral del certamen.

En la gala final se presentaron las tradicionales etapas de opening number, traje de baño, vestido de noche, traje típico y premiaciones especiales, pero siempre con el enfoque puesto en el propósito y la voz de cada reina.

Una organización con visión de futuro

Con más de 10 años de trayectoria, Miss Beauty World fue creado por su directora internacional, Anna Lydia González, originaria de Puerto Rico, quien transformó su propia experiencia de vida, tras un accidente que cambió su perspectiva, en un movimiento que cuestiona los estándares tradicionales de belleza. Este año, la organización dio un paso clave al crear la Fundación Beauty World, destinada a apoyar y expandir los proyectos sociales de las reinas coronadas a nivel internacional.

Gracias a ello, “Armando Sueños” iniciará una etapa de crecimiento global.

Un reinado activo y con impacto, y como ganadora, Julieta Contreras tendrá un año de reinado, realizando actividades mensuales de labor social, representando al certamen en eventos internacionales como Puerto Rico Fashion Week y Punta Cana Fashion Week, con gastos cubiertos, además de recibir un premio económico al concluir su reinado.



Más que una corona

En Miss Beauty World, BEST OF THE BEST no significa solo la puntuación más alta: significa ser la voz que guía, la reina que inspira y la líder que transforma. En tiempos donde la belleza exige conciencia, este certamen demuestra que el verdadero brillo nace del corazón, del propósito y de la voluntad de cambiar vidas.