VIDEO: Captan un oso en la cochera de una casa en Nuevo León

Un oso fue visto por vecinos de la colonia Colinas de la Sierra Madre en el municipio de San Pedro, Nuevo León

Un oso fue visto este lunes por vecinos de la colonia Colinas de la Sierra Madre en el municipio de San Pedro, Nuevo León.

El oso fue captado en video merodeando entre viviendas y áreas recreativas de la zona, en busca de alimento.

De acuerdo con ABC Noticias, el avistamiento ocurrió en la calle Privada Sierra del Sol, donde el oso fue observado dentro de la cochera de una casa, buscando alimento entre bolsas de basura colocadas junto a un vehículo estacionado.

En las imágenes se aprecia al animal desplazarse con tranquilidad mientras hurgaba en los desechos.

La grabación fue realizada por un vecino que circulaba en su automóvil y que previamente había visto al oso en el parque de la colonia, donde varias familias se encontraban conviviendo, incluidos niños.

Ante el riesgo potencial que representa la cercanía de un animal silvestre de gran tamaño, el ciudadano realizó un llamado al número de emergencias 911 para solicitar la intervención de las autoridades y evitar cualquier incidente.

El testigo explicó que, al notar la presencia del oso en el área recreativa, optaron por seguirlo a distancia para alertar a otros vecinos y documentar su recorrido, el cual culminó en la cochera de una casa.

Sin embargo, al percatarse del tamaño considerable del ejemplar, decidieron retirarse del sitio por precaución.

Antes de compartir su testimonio de manera directa, el hombre relató que se encontraba en el parque con sus hijos cuando se toparon con el oso, por lo que tuvieron que alejarse rápidamente para evitar una situación de riesgo, aunque también aprovechó el momento para explicarles la importancia de respetar a la fauna silvestre.

¿Qué hacer en caso de observar un oso?

El Gobierno de Nuevo León emitió una serie de recomendaciones para llevar a cabo en caso de encontrarte con uno de estos animales.

Entre sus recomendaciones se encuentran: no acercarse ni perder la calma, sobre todo no alimentarlo ni buscar lastimarlo arrojándole objetos o piedras que podrían alterarlo, piden no fotografiarlo o intentar tomarse selfies.

Se pide también no dejar basura a su alcance y en todo caso, no molestarlo y alejarse de él.

Las personas que observen un oso cerca de su casa o colonia pueden reportarlo a Protección Civil de Nuevo León a través del número de emergencias 911, o a Parques y Vida Silvestre, en el teléfono (81) 2033 1218 o (81) 2033-1234.

